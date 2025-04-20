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深圳女乘客為等友人上車 伸腿擋高鐵門 工作人員強拉沒用

中國新聞組╱廣州20日電
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廣深鐵路深圳北車站一名女乘客為等待同行友人上車，竟伸腿強行阻止高鐵關門。(取材自封面新聞)
廣深鐵路深圳北車站一名女乘客為等待同行友人上車，竟伸腿強行阻止高鐵關門。(取材自封面新聞)

近日，廣鐵集團深圳北火車站一名女性旅客為了等待同行友人上車，竟強行伸腿阻止高鐵關門，引發輿論譁然。相關部門已介入調查，將根據法規對旅客阻擋車門關閉的行為進行處置。

極目新聞報導，視頻畫面可見，一名女子伸腿阻止高鐵關門，站台上、車廂內的工作人員都試圖讓她返回車廂，兩名工作人員合力阻止，卻未能成功。最終，該女子的同伴趕來，擠上了列車。列車關門開出，未造成列車晚點。

報導指出，女子擋門期間，站台發車鈴一直在響，女子絲毫不顧，現場非常危險，看得網友們心驚又生氣。

網友說，如此「壓哨」上車得逞，讓人擔心是否會形成負面示範，形成破窗效應？因為事實上，列車員沒能阻止住她的冒險行為。趕火車的乘客可能會因此心存僥倖，覺得這個冒險值得。

不少網友疑問，不是在發車前5分鐘就要停止檢票嗎？這幾名趕在「壓哨」時刻上車的乘客，是如何通過檢票口這一關的？阻擋列車關門的事，已經不是第一次發生了，究竟是哪些環節的失守，造成乘客的非理性行為？

澎湃新聞報導，相關部門已介入調查，深圳鐵路公安表示，「伸腿阻止高鐵關門」的女子已被行政拘留。

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