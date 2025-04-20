我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校掠影／川普裁撤教育部 傷害少數族裔和低收入家庭

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

全球首場機器人半馬 冠軍花2小時40分 比預期快半小時

記者陳湘瑾／綜合報導
首場人形機器人半馬由天工Ultra獲得冠軍。（新華社）
首場人形機器人半馬由天工Ultra獲得冠軍。（新華社）

全球第一個人形機器人半程馬拉松賽「北京亦莊人形機器人半程馬拉松」19日早上7時半開跑，20支機器人隊伍挑戰21.0975公里半程馬拉松。上午10時11分，由天工Ultra機器人率先衝過終點線，全程用時約2小時40分42秒。

綜合大公報、大河報等媒體報導，比賽當天一早，20支人形機器人隊伍與人類跑者共同站在賽道上，當發令槍響，人形機器人們在工程師的陪伴下開跑，這也是全球首場「人機共跑」的半馬賽事。

每個參賽機器人身邊通常有兩名工程師伴跑，負責遙控和隨時監護機器人狀態。北京經開區管委會副主任梁靚表示，這次馬拉松沒有為人形機器人專門鋪路、修路，賽道都是北京經開區的公開道路，路面會有不同坡度，機器人還需要越過軌道，經過6個左轉彎、8個右轉彎。無論是爬坡、下坡，還是跨越障礙、轉彎，對奔跑的機器人來說都是挑戰。

此外，與人類選手跑馬拉松時會有補給站一樣，大賽也為機器人設置一些補給站，提供備用電池和其他工具。賽程中也會提供保障車，機器人如果出現突發情況，可臨時更換部件或機器人。

這場半馬中有的機器人是跟隨奔跑，也就是在機器人前方會有一位專門的領跑員，領跑員身上裝著信號發射器，引導機器人跟著跑；有的機器人則是遙控奔跑，操控手跟在機器人後面遙控操作。在終點區，陪伴機器人衝線的工程師們如釋重負。一位工程師自豪地說：「這是我人生的第一個馬拉松，還是跟自己研發的機器人一起跑，終生難忘。」

全球首場人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行，天工Ultra衝向終點奪冠。（新華社...
全球首場人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行，天工Ultra衝向終點奪冠。（新華社）
小頑童隊的選手松延動力N2拿下亞軍。（新華社）
小頑童隊的選手松延動力N2拿下亞軍。（新華社）

這場別開生面的半馬賽事最終由天工Ultra機器人取得勝利，成績比預期快了30分鐘。據了解，180公分高的中國國產機器人天工Ultra，透過無線領航技術完成跟隨導航和長程路徑規劃，自主即時調整奔跑方向和速度來完成賽事。天工團隊負責人表示，通過本次參賽能更好地驗證人形機器人的一些關鍵共性技術問題，並在過程中發現和解決，比如本體和一體化關節的穩定性和耐熱性、運動控制算法的泛化性、能耗系統的高效率等。

中國新聞網報導，為了適應長距離奔跑，有的參賽機器人會採用特殊設計。在更換電池環節，部分機器人具備不關機就能更換電池的功能；材料選用上，為實現更輕量化且更耐用，賽隊也會進行獨特設計，有些機器人還會穿鞋，有些則會在腳底安裝耐磨設備，目的都是為了適應特殊地面狀況。

機器人N2在比賽途中腦袋脫離軀體。（取材自微博）
機器人N2在比賽途中腦袋脫離軀體。（取材自微博）
機器人N2跑到一半腦袋脫離軀體。（取材自微博）
機器人N2跑到一半腦袋脫離軀體。（取材自微博）

人形機器人

上一則

北京機器人半馬狀況多 頭掉了繼續跑、美女一出場就癱

下一則

Nvidia特供版旗艦顯卡RTX 5090D 傳出也要暫停供中國

延伸閱讀

全球首個機器人半馬北京開跑 21隊參加「參賽即勝利」

全球首個機器人半馬北京開跑 21隊參加「參賽即勝利」
全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽用時兩個半小時

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽用時兩個半小時
人形機器人「跑團」 為北京半馬熱身 各顯神通

人形機器人「跑團」 為北京半馬熱身 各顯神通
中國人形機器人市場規模估82億人民幣 占全球約50%

中國人形機器人市場規模估82億人民幣 占全球約50%

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人