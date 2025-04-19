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中國衛星「折翼」脫軌123天 均齡不到34歲的團隊神救援

中國新聞組／北京20日電
「負傷」衛星畫面首次公布。（取材自江西新聞聯播 ）
「負傷」衛星畫面首次公布。（取材自江西新聞聯播 ）

去年，「DRO-A/B衛星發射異常」的消息引發關注，這顆衛星脫軌的畫面首次公布，在2024年3月13日至7月15日的123天時間裡，一支平均年齡不到34歲的科研團隊進行了一場緊急「太空救援」，讓衛星最終「絲滑」入軌。這場驚心動魄的「太空救援」，有學生參與救援寫2萬行代碼。

綜合新京報、人民日報報導，2024年3月13日20時51分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭/遠征一號S上面級發射DRO-A/B衛星，運載火箭一二級飛行正常，上面級飛行異常，衛星未準確進入預定軌道。該顆衛星「負傷」後，太陽翼呈近90度彎折，如折斷的翅膀，卻在深空背景下倔強舒展。

4月15日，在「地月空間DRO探索研究學術研討會」上，這場救援背後的故事對外公布。

時針撥回2024年3月13日，北京航天飛行控制中心，張皓與數十名科技人員注視著屏幕，翹首以盼一個歷史性時刻─中國人將首次開啟地月空間遠距離逆行軌道（Distant Retrograde Orbit，簡稱DRO）的深度探索。

地月相距38萬公里，其間，有著無數條軌道，其中一條名為DRO的特殊軌道，被航天科學家和工程師們視為「地月空間中的天然良港」，一大特性在於這條軌道穩如磐石，航天器無需頻繁調整即可駐留數百年。

這條距離地球31萬至45萬公里的特殊軌道，是連接地球、月球、深空的「十字路口」，是人類尚未開發利用的新疆域，也是支持載人深空探索的新起點。

沒人料到，這次寄望星辰的遠征，竟以一場驚心動魄的「太空救援」拉開序幕。

地面測控數據顯示，重達581公斤的雙星組合體以每秒超過200度的速度瘋狂翻滾。「這相當於每1.8秒，翻一次跟頭，離心力足以將太陽翼像紙片般撕碎。」中國科學院微小衛星創新研究院研究員白濤解釋，「常規大衛星每秒轉幾十度就可能散架。」

幸好，這場持續120多天的「太空救援」，在2024年7月15日迎來終章。當「負傷」的雙星組合體滑入預定軌道，救援團隊有人偷偷抹眼角的淚。

據知，有幾位學生也參與到「太空救援」中：中國科學院大學95後博士研究生孫洋快速算出DRO備份軌道入軌參數；兩位95後研究生李霜琳、蒲京輝開發星上自主導航與時間同步程序，寫的2萬行代碼已在太空運行；00後博士研究生尹永辰精確復核每次控制參數。

這場地月大救援不僅挽回了價值數億元的衛星，還驗證了多項「全球首次」：航天器DRO低能耗入軌、117萬公里超遠距離星間通信、天基測定軌新體制等等。

平均年齡不到34歲的科研團隊進行了一場緊急「太空救援」，讓衛星最終絲滑入軌。（取...
平均年齡不到34歲的科研團隊進行了一場緊急「太空救援」，讓衛星最終絲滑入軌。（取材自江西新聞聯播）

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