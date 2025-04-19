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中國年輕人從「躺平」進化到「老鼠人」…什麼都覺得累

中國新聞組／北京19日電
網民分享的「鼠人日記」。（取材自小紅書）
網民分享的「鼠人日記」。（取材自小紅書）

名為「老鼠人」（Rat People）的生活方式近期在中國社交平台爆火。據美媒報導，許多年輕人把躺平「提升」到了一個新高度，在網上分享「鼠人日記」，他們幾乎不出門、不工作、躺在床上，洗澡都覺得太累，熬夜是正常，「低能量老鼠人」當道，還帶動貼圖及周邊商品熱賣。「老鼠人」話題在平台點擊率已破千萬次，也透露著年輕人對現實生活的無力感與焦慮。

彭博報導，「老鼠人」近期在中國社群媒體上廣為流傳，過去兩個月，「鼠人」話題標籤在微博上吸引了1000萬次瀏覽。

網民分享的「鼠人夫妻日記」。（取材自小紅書）
網民分享的「鼠人夫妻日記」。（取材自小紅書）

所謂的「老鼠人」指的是部分中國年輕人將偷懶提升到了一個全新的高度，他們過著沒有抱負、甚至不怎麼工作的生活。據網友們分享的影片片段，其中大部分「老鼠人」時間都是在床上度過的，他們活動的時候，大概就是走到前門取外賣食物。

有一位女性網友分享她的「老鼠人日常」：上午11點20醒來，下午1點20吃外賣，2點繼續小睡，傍晚點奶茶，餵貓後繼續回床上，晚上吃飯、看劇，到凌晨2點半再入睡。她在視頻結尾說：「人怎麼能這麼快樂呢？」

網民分享的「鼠人日記」。（取材自小紅書）
網民分享的「鼠人日記」。（取材自小紅書）

有自媒體分析「老鼠人」特徵，歸納出夜間活躍，白天無精打采；生活範圍侷限房間；傾向線上互動，害怕面對人群等特徵。

而「老鼠人」這個標籤，其實也包含了當代年輕人對於現實生活的無力感與心理焦慮。生活在陰暗潮濕的角落裡，沒有動力，並且對生活失去希望。還有人用「半開玩笑」的方式抱團取暖，表達出「既擺爛又想改變」的矛盾心情。

這種現象也催生出商機。有畫師創作老鼠人表情包，也推出玩偶、掛件、抱枕等周邊產品銷售。

「大鼠」卡通形象成為老鼠人表情包代表，並帶動相關周邊產品銷售火爆。（取材自微博）
「大鼠」卡通形象成為老鼠人表情包代表，並帶動相關周邊產品銷售火爆。（取材自微博）

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