抵銷美關稅壓力出招 中國開「銀髮專列」鼓勵老人消費

銀髮專列內部。（取材自微博）

面對經濟增長放緩與人口老齡化的壓力，中國推出了一項名為「銀髮專列」的老年旅遊列車服務，目標對象是那些擁有充裕時間與積蓄的退休 族群——這個群體規模正日益擴大。這趟列車會停靠於一些經濟相對落後的地區。政府期望透過這種方式刺激消費，激發老年人的旅遊熱情。英媒解讀認為，這也是中國退休一族為抵銷美國總統川普關稅 所做出的貢獻。

據BBC（英國廣播公司）報導，一列穿梭於山野之間的火車上，退休旅客們正在穿梭於雲南省的「星光」列車上一路狂歡，一邊吃著烤鵝，一邊喝著中國白酒。這是中國近來在多地推出的「銀髮專列」，吸引許多退休乘客們體驗。

報導認為，「銀髮專列」也透露著中國面對美國高關稅所採取反制措施的影子。中國一直試圖讓外界放心，強調國家實力雄厚，經濟具備足夠韌性以挺過這一次風暴。然而，本周中國官員也承認，隨著中美貿易戰持續升級，經濟層面可能會面臨一定程度的陣痛。

銀髮專列提供專屬的用餐空間。（取材自微博）

對於政策制定者而言，其中一個選項是透過提升國內消費以彌補出口收入的損失。中國擁有龐大人口，如果他們開始購買更多東西，中國的企業將不需要過度依賴海外市場。手上擁有數十年儲蓄的退休族群，成為政府極力鼓勵消費的重點對象。專為年長旅客打造的「銀髮列車」正是這一政策的具體展現。

報導認為，中國家庭沒有足夠的消費，原因在於他們對經濟狀況缺乏安全感。不過，退休族群擁有的正是能夠掌握的時間與可花費的金錢。

「銀髮列車的主要目的地，多半是未發展的農村地區或小型城鎮」，中國旅遊研究院的研究員黃璜博士（Dr Huang Huang）說，旅客們會在車上購買各式各樣的商品，而列車抵達後，他們也會參觀當地的旅遊景點與傳統村落。

草原鐵路銀髮專列上，工作人員為乘客掛好衣服。（取材自微博）

對許多退休族群來說，這些地方並不容易抵達，但「銀髮列車」的出現，讓這一切變得可能，列車方便上落，還有職員提供協助，必要時甚至能提供醫療支援。中國鐵路部門表示，預計未來三年將會開通100條銀髮旅遊專線。

截至去年年底，中國的人口當中有22%的年齡超過60歲，也就是超過3億1千萬人。所以，即使只有極少數的退休人士選擇乘搭「銀髮列車」，也足以轉化為數以百萬計的車票銷售額。單靠這類型的旅遊並無法解決中國當前消費疲弱的巨大挑戰，但經濟學家普遍認為，這樣的措施至少是朝著正確的方向邁進。