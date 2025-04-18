我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

「有博士就不要碩士」 湖南1醫院招聘被讚說人話

中國新聞組／北京18日電
南華大學附屬第二醫院一則招聘廣告引起廣泛關注。（取材自南華大學附屬第二醫院官網）
南華大學附屬第二醫院一則招聘廣告引起廣泛關注。（取材自南華大學附屬第二醫院官網）

湖南省衡陽市南華大學附屬第二醫院一則招聘公告近日引起廣泛關注，其招聘崗位備註需求用語十分直白，直接表明「有博士就不要碩士」、「科室內就3個醫師，無法發展」、「科室內有一名非常優秀的研究生」等。

網友們紛紛評論表示，「見過最真誠的招聘公告莫過於此」、「建議全國推廣，就喜歡這種敞亮的」、「直白點對大家都好」。

據了解，網友點讚的這個「招聘」其實不算是招聘，而是醫院內部用人計畫摸底表格。醫院表示，由於工作人員失誤，將科室2025年用人計畫需求摸底匯總表上傳至醫院官網，對有意應聘相關崗位的專業人才和社會各界造成誤會和不良影響，深表歉意。

極目新聞報導，要說造成什麽很大的不良影響，確實談不上。從這些備註來看，除了「有博士就不要碩士」讓人感到有些刺眼之外，裡面說的都是大白話，通俗易懂，沒有套話。其實，如果是工作需要，「有博士就不要碩士」也難言過分。

這些備註沒有翻車，不像以往有的單位內部的招聘信息備註，還特地標出是什麼關係戶之類，讓人惡心和啞然。就是說，醫院因失誤發出來的一份表格，透露著一股新風，給應聘者好感，變相打了一個招聘廣告。

報導稱，說人話應該是每個人應該掌握的基本功。然而，「請說人話」在網路上成為一個梗，就表明很多人說的不是「人話」。這裡不是指罵人，而是有的人長篇大論，大家聽不懂，聽不進；有的人本意不是說給他人聽的，只是在耍官威；還有的人，明目張膽說假話，不像人說的話。甚至，有的單位還盛行黑話，充滿了話術和套路。這些現象在職場，或多或少都存在，全社會都應該摒棄。

九派新聞報導，南華大學附屬第二醫院始建於1949年，是一所集醫療、教學、科研為一體的大型綜合性三級甲等醫院。現有員工2249名，占地150餘畝，建築面積16萬平方米，編制床位1850張，臨床科室35個、病區47個、護理單元62個、醫技及重點實驗室9個。

醫院誤發的科室2025年用人計畫需求摸底匯總表。（取材自極目新聞／社交媒體截圖）
醫院誤發的科室2025年用人計畫需求摸底匯總表。（取材自極目新聞／社交媒體截圖）

上一則

杭州地鐵出入口像棺材？ 集團回應：是具科技感的蟲洞

下一則

「范冰冰獲國際大獎」 標題黨又來 當事人是教授很不爽

延伸閱讀

湖南女舉報醫院上司侵占公款6千萬 懸賞1棟房找線人

湖南女舉報醫院上司侵占公款6千萬 懸賞1棟房找線人
反腐吹向官員配偶 湖南集合120人「看落馬官員懺悔」

反腐吹向官員配偶 湖南集合120人「看落馬官員懺悔」
湖南副教授出軌「學術妲己」遭停職 妻曝大量開房紀錄

湖南副教授出軌「學術妲己」遭停職 妻曝大量開房紀錄
18歲湖南女為何花50元住進公司衛生間？她說不是苦自己

18歲湖南女為何花50元住進公司衛生間？她說不是苦自己

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍