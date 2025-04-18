「有博士就不要碩士」 湖南1醫院招聘被讚說人話

南華大學附屬第二醫院一則招聘廣告引起廣泛關注。（取材自南華大學附屬第二醫院官網）

湖南省衡陽市南華大學附屬第二醫院一則招聘公告近日引起廣泛關注，其招聘崗位備註需求用語十分直白，直接表明「有博士就不要碩士」、「科室內就3個醫師，無法發展」、「科室內有一名非常優秀的研究生」等。

網友們紛紛評論表示，「見過最真誠的招聘公告莫過於此」、「建議全國推廣，就喜歡這種敞亮的」、「直白點對大家都好」。

據了解，網友點讚的這個「招聘」其實不算是招聘，而是醫院內部用人計畫摸底表格。醫院表示，由於工作人員失誤，將科室2025年用人計畫需求摸底匯總表上傳至醫院官網，對有意應聘相關崗位的專業人才和社會各界造成誤會和不良影響，深表歉意。

極目新聞報導，要說造成什麽很大的不良影響，確實談不上。從這些備註來看，除了「有博士就不要碩士」讓人感到有些刺眼之外，裡面說的都是大白話，通俗易懂，沒有套話。其實，如果是工作需要，「有博士就不要碩士」也難言過分。

這些備註沒有翻車，不像以往有的單位內部的招聘信息備註，還特地標出是什麼關係戶之類，讓人惡心和啞然。就是說，醫院因失誤發出來的一份表格，透露著一股新風，給應聘者好感，變相打了一個招聘廣告。

報導稱，說人話應該是每個人應該掌握的基本功。然而，「請說人話」在網路上成為一個梗，就表明很多人說的不是「人話」。這裡不是指罵人，而是有的人長篇大論，大家聽不懂，聽不進；有的人本意不是說給他人聽的，只是在耍官威；還有的人，明目張膽說假話，不像人說的話。甚至，有的單位還盛行黑話，充滿了話術和套路。這些現象在職場，或多或少都存在，全社會都應該摒棄。