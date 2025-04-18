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貴州男發帖要辦「一夫二妻」婚禮 現任、前妻很和諧？

中國新聞組／北京18日電
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三人婚禮邀請函引發議論。（取材自小紅書）
三人婚禮邀請函引發議論。（取材自小紅書）

貴州畢節市一名吳姓男子近日發布與兩名「新娘」的「三人婚禮邀請函」，照片中，吳男左擁右抱，未婚妻和前妻都穿著婚紗摟著新郎，看來「恩愛和諧」，吳男還配文稱「以後就是仨口子」，輿論譁然。隨著消息發酵，警方調查後稱三人是「鬧著玩的」拍照，並未真的結婚成「一夫二妻」。據稱這張邀請函讓家中長輩們非常生氣，吳男的婚禮已取消。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網帖顯示，畢節市一名吳姓男子發布請帖稱，將於4月19日在當地某酒店與兩位女性舉行婚禮。邀請海報顯示，兩名著新娘妝的女子挽著該男子的胳膊。同時，還有一則新郎與兩女子互動的短視頻。

一名自稱參與此次婚禮策畫執行的婚慶公司工作人員，其表示公司在執行此次婚禮都是按照一新郎一新娘來策畫的，並沒有聽說會是「一新郎二新娘」情況。

「我了解到是新娘只有周某，新娘去試婚紗時她的一個好朋友也跟著去了，然後一起試了婚紗，三個人為惡搞拍了那個照片。」該工作人員說，「他們是為了好玩才拍了這張照片，現在家裡老人都非常生氣，婚禮可能會延期。」對於有媒體稱另一名「新娘」陳某某為新郎吳某某前妻，該人員表示暫不知情。

知情人透露，兩名女子中一人是新郎前妻，三人拍攝婚紗照是「鬧著玩」。經民警教育勸導，原定4月19日的三人婚禮計畫取消，新郎將與現任未婚妻完婚。警方確認當事人從未真正實施「一夫二妻」婚禮。針對此事相關部門均已開展調查。

新郎原計畫舉辦婚禮的世紀佳緣宴會中心，工作人員表示不存在此事。17日上午，宴會中心在社交平台發布聲明稱，取消此次婚禮預訂。

聲明稱，在最初接到預訂時，預訂方並未如實告知將是三人舉辦婚禮這一特殊情況。隨著事件在網路發酵，酒店方才知曉此次婚禮的特殊性質。中國實行一夫一妻制，這是寫入「中華人民共和國民法典」婚姻家庭編的基本原則。任何企圖違背這一原則的行為，都與中國的法律規定和主流價值觀背道而馳。基於此，本酒店決定取消此次婚禮預訂。

此事引發網友質疑「涉嫌重婚罪」，以及相關行為違背公序良俗。畢節市相關部門工作人員說，他們沒有舉行婚禮，也沒有登記結婚。

北京安劍律師事務所周兆成認為，若「一夫二妻」行為是純屬惡搞，該行為已經嚴重違法，同時違背公序良俗，無論從法律和道德層面都不可取。

新郎將兩隻手各放在新娘和其前妻的肩上，看似一夫二妻左擁右抱。（視頻截圖）
新郎將兩隻手各放在新娘和其前妻的肩上，看似一夫二妻左擁右抱。（視頻截圖）

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