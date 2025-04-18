600美元變4000 美國人喜歡的「三蹦子」可能要斷貨了

三蹦子在國外車展上爆火。（取材自微博）

美國總統川普對中國徵收高達245％的關稅 ，也波及了美國人喜歡的「三蹦子」。據中國媒體報導，有中國三蹦子廠商表示，加徵關稅後，三蹦子價格從600美元飆漲到4000美元，而且還可能更高，關稅太高銷量成不了規模，已不再向美國供貨。這意味著中國蹦子可能要斷貨了。

據快科技報導，微博 話題「美國人喜歡的三蹦子可能要斷貨了」今衝上微博熱搜，引發關注。從事中國產電動車 「三蹦子」生產的任先生說，去年三蹦子銷往美國，美國並不是主要市場，關稅太高銷量成不了規模，現在主要還是賣國內，三蹦子在國內賣兩三千塊錢，美國賣4000多美元。

三蹦子在美國的走紅始於2024年初。短視頻博主「Bobo在美國」記錄其美國公公開著國產電動三輪車穿梭小鎮、扮聖誕老人送禮物的場景，引發美國網民熱議。 其敞篷設計、靈活操控和皮卡級載物能力，完美契合美國家庭的周末採購需求，又能在狹窄道路間穿行自如，被稱為「東方神車」，受到美國許多家庭喜愛，來自美國的訂單量猛增，成為城市出行新寵。

三蹦子。（取材自快科技）

據網易報導，在這波關稅戰開始前，三蹦子售價只要600美元，而一輛普通皮卡車售價約合人民幣10多萬元，價格相差十幾倍。據任先生說，如今美國賣是4000多美元。