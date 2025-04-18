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美中貿易戰／浙蘇粵出口商集體放假 形勢幾十年來最糟

中國新聞組／北京18日電
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廣交會家電展場的廠商展間。(路透)
廣交會家電展場的廠商展間。(路透)

中國「五一」勞動節假期臨近，數百萬家外貿工廠受到美中貿易摩擦影響，美國訂單近乎歸零，造成大量貨物堆積。浙江、江蘇以及廣東等東南沿海多地的外貿企業，被迫選擇節後停工放假或壓所工時，形成一波前所未有的「集體放假潮」。

自由亞洲電台報導，據抖音平台上傳播的多個視頻顯示，自「五一」勞動節起，浙江省超過50%的外貿企業將停工放長假。這一現象已從浙江擴散至江蘇蘇州、廣東東莞等出口重鎮，成為當前中國外貿寒冬的縮影。

曾經在浙江、江蘇和廣東外貿工廠從事管理的陳翔表示，「我在製造業做了十多年，對中國的人口和製造業之間的正比例關係非常清楚，這樣的經濟形勢可以說是幾十年所未有的。」

在浙江嘉興一座占地2萬平方米的貨倉內，外銷滯銷商品堆積如山。一位拍攝者在視頻中感歎道，在美國能賣幾十美元的商品，如今幾塊錢都沒人要：「關稅大戰，外貿尾貨有多慘，這邊隨便一件衣服（在美國）能賣到一百塊錢，你看現在成噸賣，平均一件賣幾毛錢，這都沒人來收……沒法活啦。」

據流出的「放假通知」顯示，江蘇一家具出口經驗的服飾企業自4月中旬起至6月底停工，東莞一家電器製造商亦因訂單中止宣布停工一個月。在抖音搜索，可發現數十家公司均發出類似放假通知，其中包括浙江、廣東等地。

在蘇州萊弗莉家紡工廠，主要生產毛毯等紡織品的員工被召集開會，得知由於出口美國受阻，工廠將縮短工時，僅能保證基本工資。

在一段視頻中，工廠管理者對近百名女員工說：「現在我們遇到貿易戰，對我們下單受影響，現在每天從早上8時到下午2時，每個星期工作三天，最多四天，如果你在外面有好的工作，你可以走。」

面對內外雙重壓力，不少工廠員工轉而在TikTok上直接「出海」，搖身一變成為博主，以「白菜價」向美國消費者兜售瑜伽褲、家電、手袋等商品。

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