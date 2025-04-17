上海安福路「老法師」集結 天天偷拍小姑娘的胸和腿？

上海安福路上，有不少拿著相機的「老法師」。(取材自新聞晨報周到上海)

上海安福路有「街拍宇宙中心」之稱，不僅吸引網紅，亦聚集一群自稱「老法師」的攝影愛好者。然而，這群人近年屢陷爭議，外界批評部分人藉拍照之名，行偷拍之實，近日一段女子當街怒斥「老法師偷拍」的影片，引發熱議。

來源：YouTube

新民晚報報導，影片中，一名女子痛批對方未經同意、以低角度偷拍穿裙女性，還在爭執中拒刪照片。女子直言：「天天拍小姑娘的腿、小姑娘的胸，安福路街拍的風氣就是被你們搞壞的。」

盡管爺叔聲稱「我的工作就是這個」，女子毫不退讓，堅持「路上經過的任何一個人你沒有權利拍她」，爺叔應該真誠道歉，把照片刪除。

女子向偷拍到的爺叔討公道。(視頻截圖)

影片最後，爺叔面對勸架路人稱「我跟她說對不起」，但女子強調：「我不是只為自己生氣，是為無數個女孩子。」

值得注意的是，影片拍攝角度偏暗，無法明確看到爺叔對著小姑娘的行為。不過，女子事後表示，自己是語文老師，當天與弟弟同行才敢出面，「他的相機裡連拍我十幾張照片，我盯著刪完。」她也呼籲：「街拍應該先徵求意見，願意才能拍，不願意就把相機放下。」