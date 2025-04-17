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佛山1房產7折拍賣乏人問津 原來背後有讓人害怕的原因

中國新聞組／北京17日電
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屋內的裝潢。(取材自廣州日報)
屋內的裝潢。(取材自廣州日報)

佛山一法拍房近日在網上引起熱議，該房產的主人是已被執行死刑的毒販李俊鵬，該房屋的起拍價為評估價的七折，至今參與競拍人數仍為零。

廣州日報報導，某法拍平台拍賣公告顯示，該房產位於季華七路2號怡翠玫瑰園17座，建築面積：150.24㎡，一同拍賣的還有該小區一處地下車位。綜合拍賣的參考價為1844852.77元，起拍價為1291396.94元（即參考價70%）。參與競拍的保證金為250000元；增價幅度為6000元/次。

拍賣頁面顯示，該房產及車位將於5月12日10時開拍，競價周期為一天。截至4月15日下午，該拍賣頁面已經被圍觀了2300多次，130多人設置了提醒，但報名參與競拍的人數仍為0人。

法拍平台提醒，本次拍賣的不動產由被執行人家屬占有使用，法院暫未清場，可能存在客觀上的清場障礙。而在網頁的圖片中，也能看到有一名坐輪椅的老人位於客廳中。

李俊鵬落網時的照片。(取材自廣州日報)
李俊鵬落網時的照片。(取材自廣州日報)

競拍公告顯示，原房主是李俊鵬，正是當年陸豐甲子鎮的大毒梟。網上信息顯示，李俊鵬當年組成了家族式的販毒團伙，利用在廣東開設的皮包公司掩護毒品走私交易。在2016年2月的一次收網行動中，李俊鵬從深圳逃脫，2017年，經群眾舉報，李俊鵬落網。相關消息指出，李俊鵬已於2024年9月13日被執行死刑。

拍賣 死刑

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