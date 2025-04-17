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想讓AI幫你洗頭？中國多地出現智能店 20元人幣10分鐘

中國新聞組／北京18日電
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顧客躺在按摩床上體驗洗頭機。(取材自羊城晚報)
顧客躺在按摩床上體驗洗頭機。(取材自羊城晚報)

廣州、福州、玉林等地街頭近日出現AI智能洗頭店，工作人員只需要簡單協助，顧客便可享受全自動機器洗頭服務一次均價大約二十多元（人民幣，下同），時間大概十幾分鐘。新穎的洗頭方式，吸引不少人體驗。

綜合媒體報導，AI洗頭的體驗過程很簡單，店員會先用儀器檢測顧客的頭皮健康，根據髮質選擇相應洗頭模式後，機器就自動運作。可選模式包括速洗、普通、加時、淋水及養護，力度分為低、中、高三檔，還能根據髮長選擇長髮、短髮模式。

過程中，機器通過紅外感應定位頭部，配合多角度出水口進行清洗，有的設備還配備按摩床功能，結束後，可自行用吹風吹乾。

@lilianwang_tw

第一次體驗自動洗頭 我選擇的是草本頭療洗頭 投幣完有服務人員安排座位 設定好機器就可以開始體驗 水柱按摩過程都還蠻舒服 但跟人工洗還是有些不同 以這樣的價位 整體體驗還不錯 ーーー 𓆸 AI科技洗頭GO 台北市大安區師大路83巷10號 12:00–00:00 / #智能洗頭機 #AI洗頭體驗 #懶人福音 #頭皮SPA #未來科技 #自動洗頭 #舒服到睡著 #惠子玩台北

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在一家位於廣州天河區體育西路的AI洗頭店，顧客躺上按摩床後選擇模式，機器通過紅外感應定位頭部，配合多角度出水口，約13分鐘即可完成洗護全流程。

廣州李小姐表示，雖然第一次用機器洗頭略感不適應，但整體清洗效果乾淨。但有市民體驗後表示，感覺AI洗頭就是自動洗頭機，上下左右噴水，洗得不太乾淨。

福州也出現AI洗頭店鋪，單次價格在18.8元至66.9元之間。這股AI洗頭的風也吹到重慶，單次價格在25.8元至28元之間，一家AI洗頭店鋪店員說，每次洗頭十幾分鐘左右。

顧客正在體驗洗頭機。(取材自羊城晚報)
顧客正在體驗洗頭機。(取材自羊城晚報)

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