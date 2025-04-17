想讓AI幫你洗頭？中國多地出現智能店 20元人幣10分鐘

顧客躺在按摩床上體驗洗頭機。(取材自羊城晚報)

廣州、福州、玉林等地街頭近日出現AI 智能洗頭店，工作人員只需要簡單協助，顧客便可享受全自動機器洗頭服務一次均價大約二十多元（人民幣，下同），時間大概十幾分鐘。新穎的洗頭方式，吸引不少人體驗。

綜合媒體報導，AI洗頭的體驗過程很簡單，店員會先用儀器檢測顧客的頭皮健康，根據髮質選擇相應洗頭模式後，機器就自動運作。可選模式包括速洗、普通、加時、淋水及養護，力度分為低、中、高三檔，還能根據髮長選擇長髮、短髮模式。

過程中，機器通過紅外感應定位頭部，配合多角度出水口進行清洗，有的設備還配備按摩床功能，結束後，可自行用吹風吹乾。

在一家位於廣州天河區體育西路的AI洗頭店，顧客躺上按摩床後選擇模式，機器通過紅外感應定位頭部，配合多角度出水口，約13分鐘即可完成洗護全流程。

廣州李小姐表示，雖然第一次用機器洗頭略感不適應，但整體清洗效果乾淨。但有市民體驗後表示，感覺AI洗頭就是自動洗頭機，上下左右噴水，洗得不太乾淨。

福州也出現AI洗頭店鋪，單次價格在18.8元至66.9元之間。這股AI洗頭的風也吹到重慶，單次價格在25.8元至28元之間，一家AI洗頭店鋪店員說，每次洗頭十幾分鐘左右。