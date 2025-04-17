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要求電動車電池不起火、不爆炸 中祭史上最嚴安全令

中國新聞組／北京18日電
中國工信部發布新法規，強制規定車用動力電池必須「不起火、不爆炸」，號稱是史上最嚴電池安全令，預計明年中正式實施。（取材自澎湃新聞）
中國工信部發布新法規，強制規定車用動力電池必須「不起火、不爆炸」，號稱是史上最嚴電池安全令，預計明年中正式實施。（取材自澎湃新聞）

小米SU7電動車日前在中國高速公路爆燃事件導致三名乘客喪命，受到高度關注。中國工信部發布新法規，強制規定車用動力電池必須「不起火、不爆炸」，號稱是史上最嚴電池安全令，預計明年中正式實施。

本報系聯合報引述光明日報報導，工信部組織制定的強制性國家標準「電動汽車用動力蓄電池安全要求」日前發布，將於2026年7月1日起開始實施。報導指出，新標準中包括七項單體測試，17項電池包或系統測試等內容，包括新增電池底部撞擊測試、快充迴圈後安全測試等，加強熱擴散等安全要求。

報導提到，相比2020年版國家標準要求「電池熱失控後五分鐘內不起火、不爆炸」，新規修改為「不起火、不爆炸（仍需報警），煙氣不對乘員造成傷害」。

同時，新規還增加了底部撞擊測試，要求電池包在直徑30mm鋼球以150J能量撞擊後無洩漏、無起火、無爆炸。

紅星資本局指出，新國標的起草單位涵蓋寧德時代等動力電池企業、東風汽車集團等整車企業，及第三方檢測機構和科研院所。

長城汽車孵化的蜂巢能源也是新國標的起草單位，其相關負責人局表示，早在2022年，公司已經發布了不冒煙不起火不爆炸的龍鱗甲電池，完全滿足新國標的相關要求。

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