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北京28項舉措 建設國際一流營商環境

中國新聞組／北京17日電
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「北京市市場監督管理局2025年全面優化營商環境打造『北京服務』工作方案」（下稱工作方案）近日發布，圍繞深入推進市場准入退出改革、保護和促進公平競爭、創新監管執法機制等方面提出28項工作舉措，助力北京建設國際一流的營商環境。

中新社報導，根據工作方案，北京將推進商事登記領域制度創新。制定發布合夥企業、個體工商戶等登記註册服務規範地方標準。研究推出北京市經營主體住所登記管理規定，釋放更多場所資源。制定北京市市場監督管理局企業名稱預防性保護辦法，建立企業名稱預防性保護機制，加大老字號等知名商業標識的保護力度。

工作方案提到，北京將推出更多服務新舉措。優化住所智能校驗服務，校驗通過的經營主體可免於提交書面住所證明材料。及時為開辦企業推送准入準營相關政策等增值信息。優化市場監管部門智能導辦服務，提升線上智能客服的意圖識別和精準回答能力。

據工作方案，北京將開展公平競爭審查抽查，圍繞破除地方保護、市場分割等突出問題，加大對重點領域、特定行業政策措施的抽查力度。加強公平競爭審查剛性約束。推動制定促進市場公平競爭條例。 　　

工作方案指出，北京還將鼓勵企業爭當企業標準「領跑者」，引導企業創製先進標準、開展標準化活動。深入推進京津冀信用監管協同，開展京津冀地區企業信用評價工作，持續完善京津冀信用信息數據共享機制，拓展信用數據應用場景。

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