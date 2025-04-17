成都首季外商投資 估到位外資逾5億美元

成都鼓勵外商投資，吸引一批外資項目落地。圖為在成都中國西部國際博覽城內，參展的商家開展洽談。（中新社）

「今年一季度，成都引進重大項目331個，總投資2959億元人民幣（約404億美元）；預計到位外資超5億美元，實現近三年以來首次正增長。」15日，在成都全市對外開放發展大會上，成都市投資促進局局長陳華透露了這組數據。

中新社報導，據悉，成都積極鼓勵外商來蓉投資，通過推出外商投資政策、創新出海招商模式等舉措，招引一批外資項目落地。

數據顯示，今年前2個月，成都外商直接投資（FDI）達4.46億美元，同比增長126.07%，規模穩居中國中西部城市首位。

培育城市發展新動能，是成都下一步招商引資方向之一。陳華說：「我們將瞄準人工智能 、低空經濟、商業航天、綠色氫能等領域。」

為進一步提高外資利用質量，去年下半年，成都先後發布了《成都市進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度若干措施》（簡稱措施）和《成都市鼓勵外資研發中心設立和發展暫行辦法》（簡稱辦法）。

成都市人民政府副市長許興國在此次大會上解讀稱，《措施》從保護外商投資企業國民待遇等六個方面，提出20條舉措；《辦法》給予外資研發中心資金支持，提出對年外商直接投資1000萬美元以上的高技術研發中心，給予每年最高1000萬元人民幣獎勵。

當天，與會外商代表表達了深化投資合作的意向。空中巴士（成都）飛機全生命周期服務有限公司商務、戰略及業務發展負責人楊樹棟表示，空巴成都公司將扶持本土企業全面提升全品類的維修能力，引領本土企業融入空巴的全球供應鏈 體系，引導並培育一批專業的航空部件維修商落戶成都。

香港玉湖集團總裁、玉湖冷鏈董事長郭立民表示，將發揮成都作為中國向西開放的支點作用，聯合招引「一帶一路 」共建國家冷鏈廠商在成都設立中國辦事處和外貿前置倉，「此舉將為成都構建泛歐泛亞進口冷鏈食品國際貿易一級門戶樞紐夯實供應鏈基礎」。