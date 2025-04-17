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年輕人想「去班味」… 五一遊搶票大戰 平台12306崩了

中國新聞組／北京17日電
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去年五一假期，鐵路成都車站累計發送旅客243.4萬人次。(取材自鐵路成都車站網站)
去年五一假期，鐵路成都車站累計發送旅客243.4萬人次。(取材自鐵路成都車站網站)

距離五一長假還有半個月，但搶票大戰已經上演。長假前一日（4月30日）的火車票16日開售，瞬間流量湧入造成訂票平台12306被擠崩上了熱搜。等待幾小時的網友無奈稱，從成都前往西安20多趟高鐵票幾乎全部售罄。搶票熱潮也說明今年五一假期出遊市場「可預料」的火爆，年輕人「去班味」消除工作壓力式的沉浸式度假或成新玩法。

來源：YouTube

極目新聞報導，今年五一假期自5月1日至5月5日，共5天。根據目前鐵路客票提前15天預售的規則類推，4月17日開售5月1日假期首日火車票；4月21日開售5月5日假期最後一天火車票。

鐵路部門預測，今年五一假期，旅客探親、旅遊、踏青等出行意願強烈，預計鐵路客流將呈現良好增長態勢，客流最高峰為5月1日。綜合同程旅行平台的數據分析，2025年五一假期的旅行熱度或將達到2023年以來五一假期的峰值，出行高峰預計出現在假期前兩日。

熱門路線搶票難度不亞於春運，去哪兒平台數據顯示，北方地區前往長三角、兩湖、川渝，長三角多地去往北京、廣州、福州、廈門、長沙、青島等地客流火爆，北京—武漢，北京—鄭州、洛陽，上海—福州，上海—長沙等線路票源緊張。

報導指出，訂票迎來高峰，是「12306崩了」的一大原因，也折射出五一假期旅遊市場提前火爆的態勢。

今年哪些出遊目的地最熱門？在去哪兒平台上，北京、上海、廣州、成都、杭州等一線、新一線城市的旅客仍是出行主力。從目的地來看，北方沿海城市如青島、威海、大連等因氣候轉暖迎來看海熱潮；北緯30度迎來明媚春日，江蘇無錫，浙江杭州、舟山、紹興，四川成都，重慶等地都將迎來賞春踏青的旅客。

春運 鄭州 武漢

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