我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

68歲退休環衛大爺 摩旅中國28省 11個月騎6萬km

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許志剛拿到的摩旅證書。(取材自封面新聞)
許志剛拿到的摩旅證書。(取材自封面新聞)

山西一名68歲退休環衛工人許志剛，騎著仿賽摩托全國「摩旅」，在11個月內走遍28省、行程逾5.7萬公里，靠積蓄與節省開支一路前行，甚至常以帳篷為家；這一路不但讓他看到壯闊山河，也收獲摩友的熱情與照顧。「年輕人能幹的，我老頭也能幹」，抖音帳號裡記錄著他的旅途足跡，也留下不少和年輕人的合照。

「以前我是掃馬路的一名環衛工人，年輕的時候沒有時間，退休有空閒了，騎著摩託一路向西」。封面新聞報導，短視頻平台上，身穿帥氣的騎行服、滿頭白髮的「仿賽大爺許小辮」，用視頻記錄著摩旅途中的風土人情，獲得不少網民關注。

「許小辮」本名許志剛，山西太原人，今年68歲。從1990年起擔任環衛工人28年，退休後又在社區工作6年。年輕時他喜歡摩托車，但由於經濟條件和時間限制，鮮少有時間出門旅遊。三年前，他花3萬元買了一輛仿賽摩托，在家休息一年後，2024年5月1日，他開始騎著仿賽摩托旅行。

許志剛表示，摩旅11個月期間，他走遍28個省分，行程5.7萬公里。 「我每月退休工資2800元，但每天的油錢都至少要100元，再加上食宿，肯定是不夠的，所以也會用上積蓄。一路上我也會盡量節省開支，經常睡帳篷。」

許志剛興奮地介紹，「雖然摩旅風吹日曬，但是我身體啥毛病都沒有，哪怕去西藏，都沒高反。你看我之前的視頻，滿頭白髮，摩旅11個月，身體更好了，頭髮都變黑。」

據報導，許志剛說他起初並沒有摩旅全國的想法，一路上被年輕的摩友們「忽悠」著，跑完了大半個中國。許志剛一人一車跑完了青海、四川、西藏、新疆，回太原休整幾天後，他發現自己閒不住，「在外面野慣了，回家每天心煩得不行。我想著西部都跑完了，再到沿海城市看看，那時決定要摩旅全國。」

在許志剛的平台帳號裡，記錄他旅行的足跡，還有不少和年輕人的聚會合照。他表示，這一路並不孤單，獲得了許多摩友的照顧。 「例如成都的摩友知道我要去西藏，給換輪胎、鏈條、大小飛輪；之前在雲南時，還有摩友送錢、送衣服，特別感動。」

一人一車，許志剛說他被年輕人「忽悠」著上路。(取材自封面新聞)
一人一車，許志剛說他被年輕人「忽悠」著上路。(取材自封面新聞)
許志剛騎著摩托，跑遍中國。(取材自封面新聞)
許志剛騎著摩托，跑遍中國。(取材自封面新聞)

退休 新疆 抖音

上一則

AI人才需求高 北京高端職位月薪中位數破4萬

下一則

深圳七旬婦被誤診罹癌 遭切5器官離世 法院判醫院賠償

延伸閱讀

山西「訂婚強暴案」二審宣判 維持原判三年

山西「訂婚強暴案」二審宣判 維持原判三年
桑德斯現身科切拉音樂節宣講反川 鼓勵年輕人「站起來爭取正義」

桑德斯現身科切拉音樂節宣講反川 鼓勵年輕人「站起來爭取正義」
罕見現任省長落馬 兩天前還主持會議 山西省長被查

罕見現任省長落馬 兩天前還主持會議 山西省長被查
猛獁湖3年輕人 染漢他病毒喪命

猛獁湖3年輕人 染漢他病毒喪命

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。(取材自微博)

反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」

2025-04-10 19:32

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種