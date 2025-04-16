68歲退休環衛大爺 摩旅中國28省 11個月騎6萬km

許志剛拿到的摩旅證書。(取材自封面新聞)

山西一名68歲退休 環衛工人許志剛，騎著仿賽摩托全國「摩旅」，在11個月內走遍28省、行程逾5.7萬公里，靠積蓄與節省開支一路前行，甚至常以帳篷為家；這一路不但讓他看到壯闊山河，也收獲摩友的熱情與照顧。「年輕人能幹的，我老頭也能幹」，抖音 帳號裡記錄著他的旅途足跡，也留下不少和年輕人的合照。

「以前我是掃馬路的一名環衛工人，年輕的時候沒有時間，退休有空閒了，騎著摩託一路向西」。封面新聞報導，短視頻平台上，身穿帥氣的騎行服、滿頭白髮的「仿賽大爺許小辮」，用視頻記錄著摩旅途中的風土人情，獲得不少網民關注。

「許小辮」本名許志剛，山西太原人，今年68歲。從1990年起擔任環衛工人28年，退休後又在社區工作6年。年輕時他喜歡摩托車，但由於經濟條件和時間限制，鮮少有時間出門旅遊。三年前，他花3萬元買了一輛仿賽摩托，在家休息一年後，2024年5月1日，他開始騎著仿賽摩托旅行。

許志剛表示，摩旅11個月期間，他走遍28個省分，行程5.7萬公里。 「我每月退休工資2800元，但每天的油錢都至少要100元，再加上食宿，肯定是不夠的，所以也會用上積蓄。一路上我也會盡量節省開支，經常睡帳篷。」

許志剛興奮地介紹，「雖然摩旅風吹日曬，但是我身體啥毛病都沒有，哪怕去西藏，都沒高反。你看我之前的視頻，滿頭白髮，摩旅11個月，身體更好了，頭髮都變黑。」

據報導，許志剛說他起初並沒有摩旅全國的想法，一路上被年輕的摩友們「忽悠」著，跑完了大半個中國。許志剛一人一車跑完了青海、四川、西藏、新疆 ，回太原休整幾天後，他發現自己閒不住，「在外面野慣了，回家每天心煩得不行。我想著西部都跑完了，再到沿海城市看看，那時決定要摩旅全國。」