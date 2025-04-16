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能辨毒菇 準確率90% 武漢2高中生研發App上架蘋果Store

中國新聞組／北京16日電
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呂家圩(左)與盛璽元研發的蘑菇識別App「MushroomCCS」，近日登陸蘋果App Store。(取材自極目新聞)
呂家圩(左)與盛璽元研發的蘑菇識別App「MushroomCCS」，近日登陸蘋果App Store。(取材自極目新聞)

湖北武漢兩名高中生研發的蘑菇識別App「MushroomCCS」，近日登陸蘋果App Store。這款App結合AI識別與科普教育，具備90%以上準確率。用戶只需拍照上傳不認識的蘑菇，即可得知其中英文名稱、所屬菌類與毒性。

極目新聞報導，康禮中學高一生盛璽元說，由於看到很多人因誤食毒菇住院，於是就想做一款軟件「幫大家識別毒菇」，去年與擅長編程的高二生呂家圩一拍即合，利用課餘時間啟動開發計畫。

他們從零構建App架構，運用Swift語言與AI圖像識別技術訓練模型，透過數千張樣本資料調優，實現「拍照識菇—毒性預警—知識科普」的功能。

「用戶拍照或上傳的蘑菇圖片，通過我們自己訓練出來的AI模型，可以來識別出這款蘑菇屬於什麽類型，讓用戶知道它到底有毒還是沒毒，能吃不能吃。」盛璽元說。

實際操作發現，App能迅速辨識圖片內容，並以醒目顏色標註毒性等級，搭配百科鏈接提供延伸資訊。

近一年來，康禮中學編程教師、蘋果官方認證開發者路建全程協助，於社團課中教授編程知識，協助備齊上架審核材料。開發初期，兩位學生曾因功能方向不明而一度想放棄。路建鼓勵他們參加暑期Swift編程夏令營，與全國開發者交流，汲取實戰經驗。

經六次優化，「MushroomCCS」成功上架蘋果App Store。未來，兩位學生也將挑戰開發安卓與鴻蒙版本，用科技守護更多人的安全。

MushroomCCS App頁面。(取材自極目新聞)
MushroomCCS App頁面。(取材自極目新聞)

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