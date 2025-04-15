韓紅78歲母親逝世 她曾為毛主席獻唱「北京的金山上」

雍西(左)與女兒韓紅。(取材自北京日報)

著名藏族歌唱家雍西於4月13日晚間在北京逝世，享年78歲。1964年，18歲的雍西為毛澤東、周恩來獻唱「北京的金山上」廣獲讚譽，此後她曾多次獲得文化部、總政治部優秀演員獎、優秀表演獎。雍西的女兒韓紅也是知名歌手，她表示將遵照母親遺願，不設靈堂不辦儀式。

來源:澎湃新聞

北京日報報導，雍西1946年12月1日出生於西藏自治區昌都市，她是藏族歌唱家、一級演員、成都軍區戰旗歌舞團副軍級文職軍官，曾任中國文聯委員、全國政協委員、中國音協理事，其代表作有「一個媽媽的女兒」、「卓瑪駕起拖拉機」、「世界屋脊換了人間」等。

1964年，雍西加入中國人民解放軍 西藏軍區歌舞團，在全國少數民族群眾業餘藝術觀摩演出會上為毛澤東、周恩來等國家領導人獻唱歌曲「北京的金山上」。作為這首歌首唱者，她也因這首歌曲而被大眾熟知。

此前中新網提到這段往事，當時在匯報演出謝幕後，總理周恩來當晚11點打電話提出要改動歌詞，將最後一句「我們邁步走向社會主義幸福的天堂」改動為「我們邁步走在社會主義幸福的大道上」。演出團隊琢磨之後，認為周恩來僅改動幾個字，卻把時代背景都交代清楚，使歌曲一下具有了現實意義。

此後，這首經過周恩來修改歌詞的「北京的金山上」傳唱中國大江南北，改變了雍西的人生軌跡，也成為西藏優秀文藝作品的傑出代表。