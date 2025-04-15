嬰兒腎超好用？ 中國醫師脫口說出「供體」被指魔鬼

宋塗潤過往有關「嬰兒腎」的言論被挖出。（視頻截圖）

中國器官移植市場規模龐大，移植手術也不斷進步。近來有網友發現，有一名中國醫生曾在抖音 視頻裡說明「嬰兒腎」在移植手術上的優點，並稱新生兒的腎臟質量「非常好」，還脫口而出一句「嬰兒供腎」，引發熱議。

綜合媒體報導，中國器官移植的器官來源一直飽受爭議，甚至曾因為涉嫌強摘器官而登上各國媒體版面，近來台灣歌手TANK前往中國接受器官移植手術，讓相關議題再度成為網友關注焦點。有網友發現，任職中國四川大學華西醫院的泌尿科副主任宋塗潤在抖音發布了許多關於腎臟移植的視頻，其中一則就提到「嬰兒腎」。

這則去年4月發布的視頻中，宋塗潤先指出，嬰兒供腎需進行相對應體積的匹配，不能用太小的腎臟移植給一個體重非常大的一個成年人。而嬰兒腎在耐熱、耐缺血時間的能力比成年人腎好得多，而且具有非常大的再生能力，移植給受體後，就會在短時間內迅速長大，只需要6到9個月的時間就能長到接近成人腎臟的大小，「質量非常好」。

宋塗潤也提到，嬰兒腎的血管動脈與靜脈非常細小，會增加手術難度；同時，接受嬰兒腎移植的患者，術後容易出現動靜栓塞等後遺症，得長期服藥。宋塗潤透露，他與團隊在中國修改政策前，已做了20多例嬰兒腎移植手術，尚未有接受移植的病患出現栓塞等問題，他並補充，在政策修改後，目前嬰兒腎移植對象得優先給18歲以下的患者。

有中國網友在評論區表示自己移植的就是嬰兒腎，「表現超好」，但也有人擔心宋塗潤的說法會讓大家都去找嬰兒腎，可能會有不良影響。而台灣網友看了影片後直呼「毛骨悚然」，並分享過去曾被曝光過的嬰兒腎移植案例，表示「這是魔鬼說的話，把一個生命說成供體」、「加上代理孕母，就有源源不絕的新生兒器官可以使用」、「我忍不住要懷疑，這些嬰兒是不是『被早產』？」

宋塗潤是中國四川大學華西醫院泌尿科主治醫師，除了會做普通的泌尿外科手術，還會做腎、胰腎聯合與機器人腎等移植手術。另據四川大學官網介紹，宋塗潤發表過20多篇論文，更因研究成果被多次受邀參加中國、歐洲與美國的移植年會。