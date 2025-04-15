中國「陪爬」卷起來 專業工作室召募身材好的帥哥入行

「陪爬」愈來愈卷。許多人會發布背顧客上山的視頻招攬生意。（視頻截圖）

泰山陪爬火了以後，這門生意愈來愈卷，許多人為了接更多訂單乾脆成立公司。不僅僅是陪爬山、幫忙背東西，「陪爬」進化到講究情緒價值，要為遊客提供最佳路線、最佳登頂時間，登山杖、香檳杯、視頻剪輯更是專業工作室的「登山六件套」，還有顧客要求陪爬者要長得帥、身材好；名氣大的陪爬一趟就要699元人民幣（約96美元）。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，小鳴是準備做全職「陪爬」的人，但他們有個更專業的職業稱謂，叫「高山嚮導和高山協作」。2025年初，小鳴專程去成都參加四川省登山戶外運動協會近十天的專業培訓，通過考試後順利拿到高山協作員證書。在他看來，「陪爬」應該是一份有門檻的工作。培訓期間，僅專業知識學習就花了一周多時間；而購買冰爪、冰鎬、高山靴、繩索等設備，就花了他上萬元。但後來，小鳴意識到，相比專業素養，顧客更希望「陪爬」提供情緒價值：「做陪爬要求長得帥、身材好」。

如今的「陪爬」相較剛開始時大多已經「進化」，從只是有個人陪著爬山、幫忙背包，到現在要為遊客提供最佳路線、最佳登頂時間、最佳拍照點位等。有人還會隨身攜帶墨鏡、帽子等拍照道具，並配備應急藥品，更專門學習泰山相關的旅遊及歷史知識，以便提供遊客更好的服務。

對於專業的工作室而言，登山杖、香檳杯、視頻剪輯等「登山六件套」甚至「登山九件套」更是標配。蘭蕘的陪爬工作室在去年夏天，還推出過車站的接送一站式服務。