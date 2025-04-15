河南檢察官請病假1年 「上癮」1件事竟獲5000萬粉絲

朱唯一從檢察官變成網紅博主「聽風的蠶」。（取材自大象新聞）

河南 漯河一名前檢察官、自媒體博主「聽風的蠶」，本名朱唯一。他以分享時事熱點的視頻作品為主，自2023年12月發布首條視頻以來，其犀利風趣的風格深受網友喜愛，被譽為「軍事評書」。截至2025年4月，「聽風的蠶」單平台粉絲1800萬，全平台粉絲量近5000萬。

來源：YouTube

大象新聞報導，今年43歲的朱唯一，身高185公分，有著一張娃娃臉、大眼睛，健談且愛笑。2000年從漯河一高畢業後，朱唯一考上了軍校，當過醫師、武裝部軍事科參謀、軍火庫主任。他坦言自己打小就是鐵桿「軍迷」，從中學開始，就訂閱了大量軍事知識雜誌，「喜歡研究兵器、航模」。除此之外，他自修經濟學、法律，成了醫學、經濟、法律跨界式複合型軍事人才。

因有法律專業托底，2009年朱唯一高分通過全國統一司法資格考試，2011年，29歲的他被正式任命檢察官，更進入反貪局擔任指揮中心副主任。

朱唯一曾帶隊參加高科技辦案裝備培訓。（取材自大象新聞）

朱唯一結合從軍時參與網路建設的經驗，協助檢察院籌建技術人才隊伍。一邊帶隊參加高科技辦案裝備培訓，還有幸接觸到了類似雷達、電磁信號等未來電子戰的內容。

有了高科技加持，反貪局辦案如虎添翼，很多時候，朱唯一還會幫忙參與公安刑事案的偵破。而他也練就了一項專業技能，這就是從各種紛繁複雜的信息中，細辨真假，並從有價值的信息中推理出真相。這項技能，也讓他後來在編排軍事節目時，能從混雜的網路訊息中，通過大數據分析，迅速甄別真偽，並由此研判出經得起考驗的資訊。

2022年底，朱唯一突感身體不適，醫師確診為肺部結節，建議先觀察一段再說。但朱唯一像是受到了某種暗示，執意要求切除自己帶病的肺葉。後來才發現那片肺葉已發展到了癌變二期，一次固執己見，讓他撿回了一條命。

朱唯一養病時閒得無聊，便整天刷視頻，「看著看著，就忍不住想說兩句。說著說著，就上了癮。結果一年休假結束，粉絲量已經500萬了。」