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「不讓他背罵名」…男友身亡 湘女幫還60萬債還照顧他爸媽

中國新聞組╱北京14日電
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王婷(後)與曾志的母親情同母女。(取材自紅星新聞)
王婷(後)與曾志的母親情同母女。(取材自紅星新聞)

湖南一名90後美女王婷的前男友因車禍過世，而她不僅幫忙照顧男方家人，還協助還清男方欠下的60萬元(人民幣，下同，約8.3萬美元)債務，王婷表示：「我不能讓他背負著失信的罵名離開。」

紅星新聞報導，王婷和男友曾志交往多年，2016年6月19日男友車禍身亡，還留下60萬人民幣債務，親友勸，「這是曾志的債務，你們還沒結婚，沒有義務去承擔這些。」不過王婷不這麼想，她表示：「曾志雖然走了，但我不能讓他背負著失信的罵名離開，我要替他把這些債還清。」

王婷四處籌錢，先後到雲南、廣州等地賺錢，又跟朋友借6萬多元，終於還完債務。原本她可以重新開始自己的生活，卻又照顧起前男友家庭，因為曾母在失去兒子後，精神幾乎崩潰，王婷不僅幫她買保險，每年還帶她出遊，曾父患有心臟疾病，每次住院，王婷總是第一個到。

2020年，王婷結婚，曾志的父母也出現在婚禮現場。王婷看到他們時眼眶瞬間濕潤，她緊握兩老的手哽咽說：「在我心裡，你們一直都是我的爸爸媽媽，今天，我結婚了，我有六個爸爸媽媽，你們都是我生命中最重要的人。」現場賓客們無不為之動容。

據報導，王婷這些年先是南下廣東等地做生意，後又返鄉創業，在集兵鎮麻町村流轉土地5000多畝，一口氣種了用材林4000畝，油茶800畝，碧根果、錐栗、貴妃橙等經濟林種300多畝；後來，王婷又創辦湖南好恰婆食品有限公司，正在打造一處集種植、旅遊、住宿、餐飲於一體的以「愛」為主題的青春樂園與研學基地，提供就業近100人，王婷也先後榮獲市、縣婦聯及團委多項榮譽。

王婷(左)與曾志的伯父。(取材自紅星新聞)
王婷(左)與曾志的伯父。(取材自紅星新聞)

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