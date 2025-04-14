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「文科生女友」為逆襲學霸攬三餐家務？ 武大勵志文翻車

中國新聞組╱北京14日電
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武漢大學一篇「勵志文」變成「翻車文」，其中罵聲最多的是「文科生女友為他包攬三餐家務」。圖為李展(右)和女友。(取材自微博)
武漢大學一篇「勵志文」變成「翻車文」，其中罵聲最多的是「文科生女友為他包攬三餐家務」。圖為李展(右)和女友。(取材自微博)

「文科生女友」近日成為網路一個熱梗，源自於武漢大學一篇題為「遊戲少年逆襲發頂刊，武漢伢李展拿下雷軍獎」勵志文，文中介紹武大博士生李展的科研成就，但很多表述直接讓這篇成了「翻車文」，其中罵聲最多的是文中「其文科生女友為他包攬三餐家務，讓他沒有後顧之憂」，被批是985高校公然宣揚性別歧視，「用理科思維影響女友」則暗含學科霸權。

綜合媒體報導，武漢大學這篇「勵志文」不僅未能達到預期的宣傳效果，反而被網友怒批為「性別歧視與學科霸權的雙重羞辱」；更荒誕的是，武大官微公開了女生的姓名和照片，卻未提及其學術背景或職業規畫，導致網友怒斥：「她不是武大學生，只是武大博士的保母、配件。」

報導指出，很多網友認為，「文科生女友包攬三餐家務」這種說法不僅貶低了文科生的價值，還延續「男主外、女主內」刻板印象，與性別平等理念相悖。學文科的女生紛紛留言「絕對不要成為別人的文科生女友」。

文中提到李展因「掛科」導致成績下滑，卻透過「真誠打動教授」，破格進入核心實驗室。這一細節引發對高校選拔機制透明度的質疑，網友認為「真誠」不應成為破格錄取的標準，可能損害學術公平性。

推文還稱，李展3個月完成14萬字論文，查重率僅0.1%。但沒有說明具體原因。有學術界人士指出，查重率過低，可能暗示論文缺乏必要引用，甚至存在學術規範問題。

吐槽點沒完。文中說，2022年伊始，李展幾乎24小時紮根實驗室，但同時文中又說，李展有自己的減壓遊戲，有些遊戲累計遊玩時長超過100小時。所以有網友就問李展到底是24小時投入科研，還是時不時就玩遊戲？文章誇張性表述給自己埋了雷。

一篇985高校的官方推文，將「文科生女友」塑造成「家務獎杯」，包攬三餐、包容作息、接受「理科思維熏陶」，這樣一篇存在諸多矛盾的宣傳文章，讓武大深陷輿論泥潭。輿情爆發後，武大官微火速刪文關閉評論區，各平台相關話題遭限流，但截圖早已傳遍全網。

李展(右五)曾拿過「雷軍獎」。(取材自微博)
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武大博士生李展。(取材自微博)
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武漢 歧視 雷軍

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