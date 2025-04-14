身障女拍「站立版」婚紗 海南數百遊客「躺一地」助圓夢

女生因車禍致殘終身坐輪椅，攝影師策畫「站立版」婚紗照幫圓夢。(視頻截圖)

一名因車禍致殘，必須終身坐輪椅的女生，在攝影師策畫下，近日在海南海口拍攝了「站立版」婚紗照圓夢，數百名遊客主動配合「躺一地」合照，氛圍拉滿。當事人黃女說：「感到被全世界擁抱，這個世界真的很有愛。」

紅星新聞報導，人生總有一些不期而遇的美好能夠療癒人心。這名女生雖然經歷巨大不幸，卻沒有放棄追求美好生活，依然懷抱憧憬與希望，當攝影師提出為她策畫一場特殊的婚禮攝影時，她毫不猶豫地答應了。說穿了，這不只是一組照片那麼簡單，還承載著女孩內心深處渴望被看見、被理解的情感需求。

拍攝當天，攝影師帶著團隊來到海邊，當女生穿上潔白的婚紗出現時，攝影師刻意安排了一些道具來模擬站立效果。那一刻，彷彿全世界都靜止了，只剩下這對新人沉浸在屬於他們的甜蜜時光。

正當大家沉浸在拍攝時，意想不到的事情發生了。愈來愈多的遊客被這一幕吸引，他們停下腳步，自發性圍攏過來，用手機記錄下這美好瞬間。有的遊客甚至主動上前幫忙調整角度，確保每一張照片都能完美呈現。