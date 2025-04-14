上海發現3神祕生物 搖蚊不「咬」人 還有類奇異布紋藻

直脈矮突搖蚊。（取材自新聞坊）

上海發現神祕生物，在中國從未被記錄過。上海在2023年啟動首次全面的生物多樣性本底調查，近期崇明區多個地方傳出喜訊，調查發現的類奇異布紋藻，為中國新紀錄種，直脈矮突搖蚊和小型棒脈搖蚊為上海新紀錄種。

新聞坊報導，上海海洋大學水產與生命學院副教授張瑞雷表示，雖然名字裡有「蚊」，但搖蚊對人畜並無多大危害，牠們的成蟲口針已經退化，不「咬」人，大多數搖蚊幼蟲生活在底泥中，取食沉積物中的有機物碎屑、藻類、細菌、水生動植物殘體等。

在中國許多地方，部分種類的搖蚊幼蟲因體液中含有血紅素，身體呈血紅色，被稱為「紅蟲」，是多種經濟水生動物的優良天然餌料。

小型棒脈搖蚊。（取材自新聞坊）

在南橫引河沈港路橋附近還有更多驚喜。調查團隊利用浮游生物網採集到了類奇異布紋藻，這種藻類此前在中國未曾有紀錄。

這是一種附著或底棲性矽藻，其結構非常獨特，藻體略呈「S」形，殼面中部寬，兩端變窄，末端膨大略呈刀狀，表面橫縱紋交錯成網格狀，長度可達218微米，主要棲息於河口微鹹水生境，對環境變化高度敏感。

「發現難度很大，一小滴水，體積再小，也是一片居住著許多生物的『叢林』。」張瑞雷表示，迷你尺寸的類奇異布紋藻還「披著迷彩服」——很多物質覆蓋在牠上面，難以呈現出清晰的特徵，科研人員在鑑定過程中必須用強酸處理，剔除干擾項，然後在電子顯微鏡下放大幾千甚至上萬倍，才能看清它的樣貌。

「多項新紀錄的發現，對於理解崇明島水域生態系統的複雜性具有重要意義。」上海市環境科學研究院生態研究所副所長吳建強坦言，過去上海與水生生物相關的課題研究主要集中在澱山湖、黃浦江等大型水體，各區小型水體內開展調查十分有限，借助全市首次全面的生物多樣性本底調查，讓更多自然界的「遺珠」得以被發現。