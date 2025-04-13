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山東這隻流浪貓「喜歡人」 逆襲成貓醫師 上崗好口碑

中國新聞組／北京13日電
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成為「貓醫師」的「方便袋」。（視頻截圖）
成為「貓醫師」的「方便袋」。（視頻截圖）

一隻原本可能對人類有著敵意的流浪貓，因為牠的好脾氣，和「平等地喜歡著每一個人」的特殊性格，逆襲成為「貓醫師」。這隻叫做「方便袋」的流浪貓，如今是山東一家醫院協助厭學或抑鬱症青少年所引入動物輔助治療創新療法裡的一員，有自己的大辦公室和「方主任」名牌，上崗數月已「接診」120餘人，融化了許多孩子的心，也改善了他們的情緒問題。

封面新聞報導，「方便袋」常出現在小曹（化名）和貓德學院發布的視頻中，接受著人類的撫摸、揉捏，卻絲毫沒有不耐煩和躲避。

作為一隻曾有過流浪經歷的貓咪，「方便袋」這樣「喜歡人」的性格可以稱得上是萬裡挑一。正因於此，「方便袋」也治癒了在2023年加入貓德學院的小曹，陪伴她走過職場新人的尷尬期。2025年，為了牠能夠過上更好的生活，貓德學院為牠尋找領養的家庭。就在這時，山東濟南智善心理醫院出現。

在小曹的視頻裡常能看到貓醫師「方便袋」的身影。（視頻截圖）
在小曹的視頻裡常能看到貓醫師「方便袋」的身影。（視頻截圖）

據報導，位於濟南市的智善心理醫院，走進掛有「方醫師」工作室標誌牌的房間，就能看到在近100多平方米的大辦公室中，擺放著各種小玩具、貓抓板、自動餵食器，以及一張超大的貓咪床。每天醒來，「方醫師」就在這裡開啟了自己的「工作」日常。面對來自人類的撫摸毫不躲避，而是目光溫柔注視著對方，還不時露出柔軟的肚皮邀請人類觸摸。

心理醫院也做了許多工作，譬如為了貓咪的安全著想，做了全屋的封窗，還採購了專業的監控設備。「我們首先要讓『方便袋』有一個良好的環境，以及良好的健康狀態和心理狀態。」醫院院長張敬懸說。「方便袋」在網路中還收穫了「方主任」的稱號，有的網友打趣，「方醫師的辦公室比我的工位大多了」。

「目前，『方便袋』已經接診了120餘位有需求的孩子，算下來，幾乎每天牠都會接待近10位（其中包含5-7位每日固定來訪）有需求的人類。」張敬懸表示，「方便袋」所進行的工作內容，屬於醫院正在啟動的「厭學青少年PHP護航項目」，引入了動物輔助治療的創新療法，提升青少年的情緒表達能力。「據我們查詢到的資料顯示，這應該是國內首位『貓醫師』。」

「我們很為『方便袋』感到驕傲。」小曹說，有次牠同時接診了三位患者，牠居然會輪流地去照顧每一位患者，顧及在場每一位人類的情緒；「不會讓人孤零零地待著。」

貓醫師「方便袋」的辦公室。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
貓醫師「方便袋」的辦公室。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

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