「性知識，就要大方講解」 山東小學女師不避諱隱私部位

小學老師開展性教育視頻走紅。（視頻截圖）

近日，山東棗莊一位小學老師在課堂開展性教育的視頻走紅網路。看到她正視性教育，正面引導學生，網友在留言區點讚，「這是知識，就要大方地講解」。

來源：YouTube

央視新聞報導，視頻中的張老師，是當地小學一名六年級語文老師。張老師說，「我首先科普了生殖器的學名，這樣，萬一孩子出現問題，能跟老師或家長說清楚，然後告訴他們什麼情況下可以給別人看，什麼情況下一定要提高警惕，以及怎樣去保護這些器官」。

孩子們正處於12歲左右的青春期，當老師提到隱私部位，班上有人捂臉，有人壞笑，還有學生說這是「超綱」內容。張老師一度以為自己講不下去了，但當她把隱私部位的學名大方講出口，她發現孩子們也開始正視這個問題了。

「提到隱私部位，孩子們是羞於表達的，這說明他們知道這些部位的隱私性。這很好，我也很贊同，但害羞過度就會變成羞恥，這就不對了，出現問題不能羞於說出口，大人先正視了，孩子們才能正視。」張老師希望通過性教育課，讓更多學生正確認識身體隱私部位，愛護自己的身體，也希望男生和女生之間懂得互相尊重。

隨著視頻在網路走紅，張老師收到許多家長的私信，表示贊同她的做法；也有年輕教師從這節課獲得開展性教育的勇氣，「有老師說他們也不好意思去表達，甚至講到這一課都沒講下去，這應該是很多教師都遇到過的問題。」

張老師說，性教育還有很多可以科普的。比如「去年一位學生就和我私下表達過對月經初潮的恐懼。這是因為她不了解青春期身體發生的變化，我當時給她講過以後她也能正常看待這些問題了。」

張老師正在籌備下一期性教育課，「除了身體認知、性別意識之外，還要加強孩子的自我保護意識，讓他們了解性侵等惡劣事件，提示他們外出遊玩時要注意時間、地點，及時跟家人報備，以及被侵害之後的應對方法等。」

澎湃新聞評論文章指出，這種課堂的反差以及輿論的點讚，或許也在映照著某種現實：一些人對性教育或許依然感到「難以啟齒」，但社會已經達成了新共識——性教育，就應該大大方方地講出來。