成功尋子10個月後 雷公「愛到讓人喘不過氣」被兒拉黑

「雷公」雷武澤在社交平台發布視頻，稱自己被兒子拉黑的經歷。(取材自大風新聞)

尋子成功的「雷公」雷武澤，11日發布視頻回應與兒子川川的父子關係，自曝父子相認10個月就被兒子拉黑，1年後才重新加回社交好友；他曬出聊天紀錄，對兒子稱呼「您」，直言自己過度愛了。

大風新聞報導，從雷武澤發布視頻內容來看，起初父子倆相處還算融洽，川川也主動表示要接父親去吃早飯，並且關心家人；但在隨後的聊天紀錄中，父子倆關係逐漸發生變化，雷武澤對兒子始終用「您」稱呼，他稱是自己逐漸施壓導致父子關係緊張。

雷武澤來自湖南長沙，因其左側立起來的眉毛，所以在尋子圈有「雷公」之稱。其子川川1998年4月9日出生，2001年在湖南岳陽被拐走。雷武澤懸賞25萬元尋子，足跡遍布全國多個省份。2023年6月，岳陽警方通知其DNA 比對成功。

據報導，川川與其他被拐孩子不太一樣，他被拐賣不久，養父就去世，川川是由廣東養父的父母一手帶大，從小缺乏父母之愛，加上爺爺奶奶又對其溺愛，使得他在回歸親生家庭的問題上感到很糾結。

雷武澤曾表示，川川還不算真正回歸家庭，比如他的名字應該是雷岳川，但目前身分證和戶口本的名字仍然是他在廣東時所用的，這個問題沒有解決，就意味著他的身分還沒有完全回歸。」

據潮新聞此前報導，關於電商 直播，雷武澤表示他需要努力賺錢，以縮小與川川買家之間的經濟差距。而他原本就從事IT行業，對電商領域相對熟悉，有信心做好這件事。更重要的，是川川目前也在從事電商行業，雷武澤希望通過這一共同點，能夠與川川有更多的交集和共同話題。「如果他願意回到我身邊，我們甚至可以攜手合作」，雷武澤說。