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川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

江西男婚後13天發現妻單腎、雙子宮 訴離想討回26萬彩禮

中國新聞組╱綜合報導
江西南昌縣的羅先生婚後不久，發現妻子李女士檢查出有先天性雙子宮加單側腎缺失。(取材自瀟湘晨報)
江西南昌縣的羅先生婚後不久，發現妻子李女士檢查出有先天性雙子宮加單側腎缺失。(取材自瀟湘晨報)

江西南昌縣的羅先生婚後不久，發現妻子李女士檢查出有先天性雙子宮加單側腎缺失，羅先生曾帶妻子去治療，陸續花了約50萬元，再加上對方不願繼續共同生活，他懷疑妻子故意隱瞞，於是選擇離婚，還想討回部分彩禮及黃金鑽戒，一審法院判決，李女士應返還彩禮4萬元和鑽戒一枚。

瀟湘晨報報導，羅先生曾在社交平台上發布視頻，表示自己透過相親與李女士結婚，婚後生活13天，李女士身體出狀況，她拒絕去醫院檢查，提出喝中藥調理就好；隨後在江西省婦幼保健院檢查後，李女士診斷為先天性雙子宮雙宮頸，陰道斜隔，只有一個腎。

羅先生表示，治療期間手術費用都是他出的，花費共計約50多萬元。羅先生稱，婚檢時並未做相關檢查，李女士也未提及，羅先生懷疑李女士婚前故意隱瞞先天性疾病，告上法院，考慮到因結婚導致家庭困難，家中還欠債，羅先生想將部分彩禮及黃金鑽戒追回。

開庭時，李女士堅稱不知道自己婚前患有先天性疾病，羅先生要求女方返還彩禮跟黃金首飾等，但現在他缺少女方提前知曉自己身體情況、隱瞞先天性疾病的證據。

一審法院判決，李女士應返還部分彩禮4萬元和鑽戒一枚，羅先生對此判決不滿，提起上訴。「一審我要80%的彩禮黃金，二審我只要求50%-60%。」他說，目前二審已開庭，正等待最後的結果。

據報導，這個案件也有不少網友討論，有人表示，「只剩一個腎怎麼不算隱瞞重大疾病？一個腎影響啥了？」「現在娶女人難，既然娶了，怎麼也要治」，還有人說，「重點是將近30要的彩禮加50萬的治療費用花了，然後女方還不想一起生活了」「女方應該退還一半以上的彩禮錢，一審法院的判決太少了，不公平」。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，婚前隱瞞重大疾病的範圍主要是「母嬰保健法」規定的幾類疾病，法院會結合疾病對婚姻生活的實際影響來判斷；先天性雙子宮單腎不屬於法律明確界定的「重大疾病」範疇。但隱瞞疾病不是返還彩禮的法定事由，在羅先生的案例中，兩人共同生活時間短，且彩禮數額巨大，導致男方家庭經濟困難，法院基於這些因素判決女方返還部分彩禮和一枚鑽戒是合理的。

河南

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