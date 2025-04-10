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最可愛劉姥姥、演員葉琳瑯93歲離世 「新紅樓夢」成遺作

中國新聞組╱綜合報導
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新版電視劇「紅樓夢」劉姥姥扮演者葉琳瑯去世，享年93歲。(取材自微博)
新版電視劇「紅樓夢」劉姥姥扮演者葉琳瑯去世，享年93歲。(取材自微博)

中國女演員葉琳瑯8日在長春去世，享壽93歲；她曾演過「新紅樓夢」劉姥姥、「鐵道衛士」王曼莉等經典角色，也曾為多部戲配音。她曾說自己「長得不漂亮，沒有那麼多漂亮女孩的顧慮，所以不論演好人還是壞人，都能放得開」，不僅生動地塑造了「王曼莉」等女特務形象，還是許多觀眾心目中「紅樓夢」裡「最可愛的劉姥姥」，消息傳出讓許多粉絲不捨。

極目新聞報導，長影集團證實，演員葉琳瑯於4月8日23時在長春去世，享壽93歲。葉琳瑯告別儀式於10日在長春市殯儀館一號廳舉行。

葉琳瑯1950年考入中央電影局表演藝術研究所（現北京電影學院），成為新中國首批接受系統化表演教育的藝術生。1953年，葉琳瑯分配到北京電影製片廠演員劇團，1954年在「土地」中首次登上大銀幕，1955年調入長春電影製片廠當演員，1986年12月從長影退休。2011年，葉琳瑯榮獲第13屆中國電影表演學會金鳳凰獎評委會特別榮譽獎。

葉琳瑯的表演生活化，人物特性鮮明，尤其是以演反面人物和喜劇人物見長。在長影工作的40多年裡，她拍攝了「笑逐顏開」、「金玉姬」、「排球之花」等30多部影視劇，為「保爾．柯察金」、「偽金幣」等30多部電影中的角色配音，並在「霓虹燈下的哨兵」等多部大型話劇、獨幕劇中扮演重要角色。

葉琳瑯分別在反特題材影片「虎穴追蹤」「鐵道衛士」中，生動地塑造了資麗萍與王曼莉兩個女特務形象。

據報導，葉琳瑯2008年受邀在新版電視劇「紅樓夢」中扮演「劉姥姥」一角，成為她最後的表演藝術形象。

而現實生活中的葉琳瑯舉止溫柔，個性和藹，她曾表示，「我長得不漂亮，沒有那麼多漂亮女孩的顧慮，所以不論演好人還是壞人，都能放得開」。

電影「鐵道衛士」劇照。（取材自紅星新聞）
電影「鐵道衛士」劇照。（取材自紅星新聞）
新版電視劇「紅樓夢」劉姥姥扮演者葉琳瑯去世，享年93歲。(取材自微博)
新版電視劇「紅樓夢」劉姥姥扮演者葉琳瑯去世，享年93歲。(取材自微博)
新版電視劇「紅樓夢」劉姥姥扮演者葉琳瑯去世，享年93歲。(取材自極目新聞)
新版電視劇「紅樓夢」劉姥姥扮演者葉琳瑯去世，享年93歲。(取材自極目新聞)
電影「如此多情」劇照。(取材自極目新聞)
電影「如此多情」劇照。(取材自極目新聞)

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