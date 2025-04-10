我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新騙局 假冒ICE索要中國留學生存款銀行證明

川普讓iPhone變貴 蘋果供應鏈遍布47國 84%零組件商在中國

想嘗看看？上海均消4千人幣餐廳 讓顧客吃象糞、啃樹葉

中國新聞組／北京11日電
網民稱這道甜品下面的「沙沙」是大象的糞便。（取材自新民晚報）
網民稱這道甜品下面的「沙沙」是大象的糞便。（取材自新民晚報）

近日，上海一人均近4000元（人民幣，下同）的生態融合料理餐廳火了。它火起來的理由不是菜品有多好吃，而是菜品「很原始」，餐廳請顧客啃樹葉、舔冰塊、吃酸螞蟻，還有一道是品嘗大象粑粑（糞便），吃頓飯像「在荒野求生」，還要爬樓進甜品台等，兩名創始人分別來自中國雲南和法國，主打還原生態的雨林味道。不過有有體驗過的博主直言「抽象到想退錢」。

綜合新民晚報、快科技報導，上海一家新開餐廳菜品非常原始，食客進門會發現餐廳裡熱植環繞、水霧繚繞。第一道開胃菜是讓食客從盆栽上剪片葉子，蘸上調料生吃。

像神農般嘗了各種香料與蔬菜後，正式的料理環節開始，依舊延續雨林風。比如上一盤冰塊，讓你舔掉上面的蜂蜜和花粉。還有一碗模擬寄生花腐臭味道的糊糊，模仿當地河流生態環境的鹹腥味飲品。

上一盤冰塊，讓你舔掉上面的蜂蜜和花粉。圖為餐廳提供的食物圖。（取材自新民晚報）
上一盤冰塊，讓你舔掉上面的蜂蜜和花粉。圖為餐廳提供的食物圖。（取材自新民晚報）

食客從盆栽上剪片葉子，蘸上調料生吃。（視頻截圖）
食客從盆栽上剪片葉子，蘸上調料生吃。（視頻截圖）

除了上述食物以及苔蘚、竹蟲、酸螞蟻、野雞外，最後還會上一道用大象粑粑消毒乾燥碾碎做成的甜品。

整個用餐過程也是儀式感滿滿，吃頓飯得繞餐廳走兩圈，要參觀食材展示室、種著蔬菜的溫室、像登山一樣爬樓進入甜品台，食物是由電動滑軌運上來的。

模仿當地河流生態環境的鹹腥味飲品。（取材自新民晚報）
模仿當地河流生態環境的鹹腥味飲品。（取材自新民晚報）

現場展示的「鮮花插在象糞上」。（取材自快科技）
現場展示的「鮮花插在象糞上」。（取材自快科技）

博主吐槽，自己到餐廳一個小時，除了啃片葉子啥都沒吃。好不容易能吃點，結果就是雲南遍地都是的青柳葉，一群人用葉子蘸著奶油吃，像是「參加了一場行為藝術」。

吃過的食客點評稱，「我們不以好吃為唯一標準，請大家抱著探險的心態吧」、「這簡直就是過度儀式感的典範」。

一碗模擬寄生花腐臭味道的糊糊。（取材自新民晚報）
一碗模擬寄生花腐臭味道的糊糊。（取材自新民晚報）

食物是由電動滑軌運上來的。（視頻截圖）
食物是由電動滑軌運上來的。（視頻截圖）

據報導，這家餐廳的兩位創始人來自布朗族和法國，在雲南雨林裡研究了七年，相當於把雨林搬到了上海，價格3888元一位。

上一則

習近平打關稅戰 「睦鄰」周邊國家、喊命運共同體

延伸閱讀

響應穩市政策 寧德等逾百家A股公司買回庫藏股

響應穩市政策 寧德等逾百家A股公司買回庫藏股
上海評彈團 攜滑稽戲等巡演北美

上海評彈團 攜滑稽戲等巡演北美
上海阿姨用晾衣桿把音響頂在天花板 播這一曲讓鄰居崩潰

上海阿姨用晾衣桿把音響頂在天花板 播這一曲讓鄰居崩潰
上海樂高樂園有6級距票價 「連假票」最貴599人民幣

上海樂高樂園有6級距票價 「連假票」最貴599人民幣

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬