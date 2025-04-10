想嘗看看？上海均消4千人幣餐廳 讓顧客吃象糞、啃樹葉

網民稱這道甜品下面的「沙沙」是大象的糞便。（取材自新民晚報）

近日，上海一人均近4000元（人民幣，下同）的生態融合料理餐廳火了。它火起來的理由不是菜品有多好吃，而是菜品「很原始」，餐廳請顧客啃樹葉、舔冰塊、吃酸螞蟻，還有一道是品嘗大象粑粑（糞便），吃頓飯像「在荒野求生」，還要爬樓進甜品台等，兩名創始人分別來自中國雲南和法國，主打還原生態的雨林味道。不過有有體驗過的博主直言「抽象到想退錢」。

綜合新民晚報、快科技報導，上海一家新開餐廳菜品非常原始，食客進門會發現餐廳裡熱植環繞、水霧繚繞。第一道開胃菜是讓食客從盆栽上剪片葉子，蘸上調料生吃。

像神農般嘗了各種香料與蔬菜後，正式的料理環節開始，依舊延續雨林風。比如上一盤冰塊，讓你舔掉上面的蜂蜜和花粉。還有一碗模擬寄生花腐臭味道的糊糊，模仿當地河流生態環境的鹹腥味飲品。

上一盤冰塊，讓你舔掉上面的蜂蜜和花粉。圖為餐廳提供的食物圖。（取材自新民晚報）

食客從盆栽上剪片葉子，蘸上調料生吃。（視頻截圖）

除了上述食物以及苔蘚、竹蟲、酸螞蟻、野雞外，最後還會上一道用大象粑粑消毒乾燥碾碎做成的甜品。

整個用餐過程也是儀式感滿滿，吃頓飯得繞餐廳走兩圈，要參觀食材展示室、種著蔬菜的溫室、像登山一樣爬樓進入甜品台，食物是由電動滑軌運上來的。

模仿當地河流生態環境的鹹腥味飲品。（取材自新民晚報）

現場展示的「鮮花插在象糞上」。（取材自快科技）

博主吐槽，自己到餐廳一個小時，除了啃片葉子啥都沒吃。好不容易能吃點，結果就是雲南遍地都是的青柳葉，一群人用葉子蘸著奶油吃，像是「參加了一場行為藝術」。

吃過的食客點評稱，「我們不以好吃為唯一標準，請大家抱著探險的心態吧」、「這簡直就是過度儀式感的典範」。

一碗模擬寄生花腐臭味道的糊糊。（取材自新民晚報）

食物是由電動滑軌運上來的。（視頻截圖）

據報導，這家餐廳的兩位創始人來自布朗族和法國，在雲南雨林裡研究了七年，相當於把雨林搬到了上海，價格3888元一位。