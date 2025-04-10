我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

中國教育部籲高校畢業生參軍 網驚：就業形勢如此危急

中國新聞組／北京10日電
中國教育部鼓勵高校應屆畢業生參軍入伍，被聯想與「就業形勢危急」有關。示意圖。（取材自知乎）
中國教育部鼓勵高校應屆畢業生參軍入伍，被聯想與「就業形勢危急」有關。示意圖。（取材自知乎）

中美關稅戰打得如火如荼，中國教育部9日發布「鼓勵引導高校學生特別是應屆畢業生積極參軍入伍」通知引發熱議。通知稱，將通過多種方式，鼓勵引導更多青年學生特別是高校畢業生參軍入伍。對此，有網民質疑「要畢業生參軍，就業形勢已經如此危急了？」，也有網民認為這是官方趁中美關稅戰激發愛國心時刻意徵兵，既能充實兵力又能緩解就業壓力，一舉兩得。

據澎湃新聞報導，教育部昨發布新聞稿指出，日前印發通知，部署各地各高校深入貫徹落實中共總書記、國家主席習近平強軍思想和黨中央、國務院、中央軍委關於新時代徵兵工作決策部署，加大徵兵宣傳進校園工作力度，進一步激發高校學生參軍報國熱情，鼓勵引導高校學生特別是應屆畢業生積極參軍入伍。

通知強調，高校學生是建設世界一流軍隊的重要人才資源。要把做好高校學生徵兵宣傳，作為服務國防和軍隊現代化建設的基礎工程，落實立德樹人根本任務的重要途徑，拓寬青年學生成長成才通道的有效舉措，引導青年學子自覺把個人理想融入強國強軍偉業。全面把握宣傳工作重點，突出政策激勵宣傳，講好軍旅成才故事，弘揚愛國主義精神。

創新拓展宣傳工作載體，構建全媒體傳播矩陣，打造立體化宣傳場景，廣泛開展「徵兵宣傳進校園」活動，充分用好全國徵兵網、高校官網、微信公眾號、短視頻平台等新媒體，營造濃厚宣傳氛圍。加強分類指導，針對不同學歷層次和年級學生特點開展差異化宣傳。注重宣傳實效，暢通入伍「綠色通道」，鼓勵引導更多青年學生特別是高校畢業生參軍入伍，8月底前完成應屆畢業生預定兵工作。

這則通知消息曝光即引發網民熱烈討論，不少網民認為這是政府為解決青年和高校畢業生就業問題所祭出的招式，「就是在解決就業」、「年輕人太多，就業崗位太少了」、「據說就業壓力已經到了極值」、「就業形勢已經危急到了這個程度了嗎？」

有網民覺得，「退伍有錢啊」、「回來以後可以調劑專業，考研加分，學費全免，可以專升本，不必在社會上混兩年強多了」、「畢業生參軍可以提高軍隊素質，發展現代化軍隊需要畢業生的現代知識，軍隊強大國家才會更安寧，也可減輕就業壓力，確實是一舉多得的好措施」。

不過也有網民認為，「錢不夠建設一個和諧家庭幸福生活的。個人殘疾痛苦一輩子，而無緣無故殺一個陌生人人，內心歉疚一輩子。所以，慈不當兵」、「那還上學幹啥」。

教育部 關稅 國務院

上一則

全力救A股 中國國家隊2天砸2800億 野村：料干預數周

下一則

中網民挺北京硬槓美關稅戰 「奉陪到底 寧過苦日子」

延伸閱讀

貿戰危就業？中國教部籲青年參軍 網驚：就業形勢如此危急

貿戰危就業？中國教部籲青年參軍 網驚：就業形勢如此危急
學校須簽取消DEI證明 10天內上繳 教育部才撥聯邦經費

學校須簽取消DEI證明 10天內上繳 教育部才撥聯邦經費
俄春季徵兵16萬2011年來最多 俄烏「拖字訣」敷衍川普

俄春季徵兵16萬2011年來最多 俄烏「拖字訣」敷衍川普
無意停戰？普亭春季徵兵數達16萬人 2011年以來最大規模

無意停戰？普亭春季徵兵數達16萬人 2011年以來最大規模

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域