家長帶22歲自閉症兒搭機 傻等1個小時 才知東航拒載

工作人員出示的微信「旅服登機群」，清楚寫著機組拒載。（取材自南方都市報／受訪者供圖）

近日有兩名母親帶著兩名孤獨症（自閉症）的孩子，準備搭乘東方航空班機從大理飛往西安，她們依照以往經驗申請了綠色通道，出示孩子的自閉症證明，沒想到竟然被航空公司拒載，被迫搭乘更晚的航班；中國近年大力推進無障礙建設，卻傳出自閉症患者遭拒載，引發熱烈討論。

南方都市報報導，向偉和黃曉霞兩名母親日前準備帶年約22歲、患有自閉症的孩子從大理飛往西安再轉機回杭州，由於黃曉霞曾在杭州蕭山機場走綠色通道登機，當時工作人員將他們從安檢一路送到登機口附近，因此，這次她提議同樣申請機場綠色通道，並向大理機場的服務台出示孩子的自閉症證明。工作人員帶他們辦理登機牌和託運，並拍攝兩位孩子的照片，告訴他們要聯繫機組，等待通知後再去安檢。

但等了一個多小時，他們一直未收到通知，直至登機時間臨近，回到服務台詢問時才獲知孩子被拒載。工作人員展示微信 「旅服登機群」內由「大理機場地服生產調」發送的一則消息，上面寫著「MU5725兩位自閉症旅客，機組通知影響客艙其他旅客乘機，拒載」。

對於孩子被拒載，兩名母親十分驚訝，稱他們是第一次因孩子患自閉症被拒載。

有熟悉東航 內部規定的人士表示，按照工作手冊要求，航空公司有權拒絕承運不符合運輸規定和不具備乘機條件的殘疾旅客，但設立嚴格的限制性條件，一般來說，自閉症人士通常不在航司的拒載範圍。

他認為，此次拒載事件可能源於內部的溝通問題。一般情況下，機組人員不會掌握旅客的個人情況，只有小部分特殊旅客登機，如通緝犯押解遣返 、VIP乘客、無陪兒童、孕婦、使用輪椅等情況，地勤才會通知機組。

向偉表示，隔天有一名自稱東航服務質量督查的人員添加其微信道歉，稱公司將啟動調查，希望她撤下網路曝光的帖文，但對於向偉提出「希望知道被拒載的理由」等訴求，一直未有回應。