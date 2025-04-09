中開放寵物搭高鐵 須人寵分開 每隻558元起 「比人貴」

高鐵寵物託運實行「隔離運輸、人寵分開、專人看護」。（取材自央視網）

中國毛小孩能搭高鐵了，京滬高鐵8日宣布推出「寵物 託運」服務試點，乘客只須提前預約，就可在同趟列車託運一隻體重不超過15公斤、肩高40公分內的貓狗類寵物，收費依運輸里程梯次計價，每隻558元至1258元人民幣（約76至172美元）之間，試行期間七折收費。該服務解決了飼主帶寵物旅行的難題，推出首日反應熱烈，不少人稱讚是非常人性化的規定，希望能普及全國鐵路。

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綜合中新社、澎湃新聞等媒體報導，中國鐵路部門在京滬高鐵北京南、濟南西、南京南、上海虹橋、杭州東等五座車站間的十趟列車上試點寵物託運服務，實行「隔離運輸、人寵分開、專人看護」。寵物全程存放於寵物運輸箱內，並放置在列車高鐵快運櫃內，與旅客乘車空間相對隔離，有效防止寵物飛毛、氣味、叫聲對列車內部環境的影響。

工作人員會透過寵物運輸箱的監測系統觀察寵物狀態，至少每兩小時巡視檢查一次，及時對寵物運輸箱清潔消毒，並視情況給寵物適當添加飲用水，但不餵食，託運人不能半路探視寵物。

試點高鐵寵物託運服務實行「人寵同出發、同到達」規則，旅客可通過鐵路12306客戶端「寵物託運」功能查詢對應車次，提前兩天及以上購買車票並線上預約同車託運寵物服務。旅客乘車前要攜帶「動物檢疫合格證明」，在出發高鐵車站的中鐵快運營業部為寵物辦理託運手續。但農業農村部確定的47類烈性犬不能承運，如藏獒、秋田犬等。

京滬高鐵推出寵物託運服務後反應熱烈，許多飼主拍手叫好，「要不家有寵物又不能送託管班的想出去旅遊太難了」。飼主們的熱情反應在買氣，最早可預約的4月10日上海前往北京的列車已被約滿，預約頁面顯示「寵物託運倉位緊張，可能無法滿足託運需求」。

據中鐵快運客服熱線稱，如果頁面上沒有倉位，暫時就無法預約，建議關注後續有沒有其他乘客退訂。

另一方面也有人皺眉反對，擔心引發過敏等問題；也有人認為寵物託運收費過高，「比人還貴」。