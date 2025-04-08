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河北三河城市規畫 商戶門牌禁「紅黑藍」網：管太寬了

中國新聞組／綜合報導
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蜜雪冰城招牌從紅色(圖)變成深灰色。(取材自大風新聞)
蜜雪冰城招牌從紅色(圖)變成深灰色。(取材自大風新聞)

蜜雪冰城招牌從紅色變成深灰色(圖)。(取材自大風新聞)
蜜雪冰城招牌從紅色變成深灰色(圖)。(取材自大風新聞)

河北網友近日反映，河北省廊坊市三河市城管部門要求，紅底門頭牌匾要統一更換顏色，消息一出立即引發關注。有網友說，「千篇一律的招牌弄的死氣沉沉，毫無美感可言，往深了說還是背後的利益鏈」；也有人說「城管部門管得太寬了，手伸得太長了」。

大風新聞報導，據社交平台一店鋪老闆發視頻顯示，3月15日，該店鋪門牌為紅色。3月20日，老闆發視頻提醒，「廣告牌更改顏色，各位顧客別走錯。」該店鋪底色已變為藍綠色。3月27日，一名網友也在社交平台發出疑問，「三河為什麼好多門店都改顏色了，誰來講解一下？」。

在該網友評論區，一名網友隔幾日曬出了一張「黑灰色」底的蜜雪冰城門頭牌匾，一旁的門面牌匾上寫著「三河XXXX」。蜜雪冰城店工作人員表示，「3月中旬，有城管隊員上門通知，規定紅色的不讓用。」對方沒有出示相關的文件，只是口頭通知。

「我問他有沒有時間限制，城管隊員說沒有。」該工作人員回憶道，4月2日店鋪門頭更改了顏色，「我們這裡所有的門店都是一起噴的，有的是綠色的，有的是黑色的」、「之前是紅色的，如今都要換。」

據報導，網友提出疑問，三河市要求所有門頭牌匾不能使用紅色，城管口頭傳達沒有任何依據，自行拆除、替換也沒有補償，原因為何？希望得到合理解釋。

三河市城管局相關科室工作人員解釋，按照市政府城市規畫要求，紅色、藍色、黑色的門頭牌匾底色以外，都可以，「有關部門會有文件下發的，到時候會在公眾號上推送。」

文件還沒出來，就開始實施了？工作人員說，「對，文件還沒有，是先行一步改，按照城市規畫。」

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