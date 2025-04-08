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神19進駐中國空間站逾150天 五一前後將返地球

中國新聞組／北京8日電
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神舟十九號乘組進駐中國空間站已經超過150天。（央視新聞截圖）
神舟十九號乘組進駐中國空間站已經超過150天。（央視新聞截圖）

目前，神舟十九號乘組進駐中國空間站(太空站)已經超過150天。航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤身心狀態良好，各項空間科學實驗和試驗任務進展順利。奔流新聞報導，中國載人航天工程辦公室6日通報，按計畫，乘組將於5月1日前後返回地球家園。

央視網報導，根據規畫，神舟二十號乘組將於4月24日前後升空，到太空站替換神舟十九號乘組執行在軌任務，後者三人乘太空船返回艙，返回內蒙古的東風著陸場。

進駐太空站以來，蔡旭哲、宋令東、王浩澤已圓滿完成三次出艙活動。中國載人航天工程辦公室周日發布的在軌影片顯示，在機械臂的支持下，太空人乘組完成元器件與組件艙外通用試驗的裝置進艙、樣品回收、組裝測試及二次出艙等工作。

據報導，上周，航天員完成了艙內壓力服快速穿脫訓練，提升了失重狀態下的操作熟練度。相關數據也為完善緊急撤離預案提供了支撐。

乘組高效完成了再生生保系統相關設備檢查維護工作，並開展了血常規、血生化、質量測量、眼壓及眼底檢查等一系列醫學檢查。同時，通過在軌鍛煉結合相關儀器設備的方式，研究了對抗失重環境對人體的影響。

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