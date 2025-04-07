曾上央視的38歲洋媳婦猝逝 前一天還下田 死因讓人驚訝

網紅「阿根廷奇娜」因突發低血糖離世。（視頻截圖）

中國福建長汀擁有逾68萬粉絲的洋媳婦網紅「阿根廷 奇娜」近日傳出噩耗。6日其抖音 帳號由丈夫楊淙發布訃告，稱楊奇娜2日因突發低血糖過世，享年38歲。楊奇娜曾被央視、新華社等媒體報導過，是知名網紅，訃告發布後網友感到震驚，因為1日楊奇娜才更新了兩條和家人一起做農活的視頻。

綜合新黃河、香港01等媒體報導，楊奇娜本名薇薇安娜·卡多索（VivianaCardozo），來自阿根廷，2006年隨夫婦華定居，由楊淙母親改名為「楊奇娜」，育有三個孩子的她在抖音有68.1萬粉絲。楊奇娜曾在帳號上表示：「我遠嫁中國長汀十幾年了，特別喜歡下廚。因為喜歡吃各種美食，所以我要做最會做中國菜的外國媳婦。」其發布視頻內容大多是她與丈夫、婆婆學習製作及品嘗各種中國美食。

在去世前一天，楊奇娜還在抖音發布兩條與家人農耕的視頻，神情自然親切，絲毫未見異狀。但楊淙6日突然在朋友圈發文：「老天爺怎麼這麼不公平？居然把這麼賢惠、這麼心地善良的你帶走了？」並在「阿根廷奇娜」帳號發布訃告，稱「本人楊淙，帶著無比沉痛的心情告知各位家人們，吾妻楊奇娜於2025年4月2日上午，因突發低血糖與世長辭，終年38歲。」

訃告發出後，不少網民在留言區表達震驚與哀悼：「昨天還看到她在種地，真的好難過」、「好突然，希望奇娜一路走好」。目前，其家屬尚未公開更多細節，當地文旅局證實消息屬實，但不清楚具體情形。