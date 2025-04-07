中國清明假期7.9億人次出行 銀髮族躍居消費新勢力

中國交通運輸部6日發布最新數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域人員流動量約7.9億人次，創清明假期出行量新高。(取材自中新網)

隨著清明假期結束，中國各項出行、旅遊消費數據陸續出爐。中國交通運輸部6日發布最新數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域人員流動量約7.9億人次，創清明假期出行量新高。另有數據顯示，銀髮族成消費新勢力。

數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域人員流動量日均2.64億人次，比去年同期增長7.1%。

在交通出行方式上，公路人員流動量預計為7.3億人次，鐵路客運量預計約5377.6萬人次，比去年同期增長8.2%，單日旅客發送量達2009.3萬人次，創今年以來單日旅客發送量新高；中國全國水路客運量預計約320.4萬人次，日均106.8萬人次，比去年同期增長16.5%；民航客運量預計約558.2萬人次，日均186.1萬人次，比去年同期增長10.9%。

另據滴滴出行數據顯示，假期打車需求年增率較去年上漲14%，高峰時期，每分鐘叫車需求突破11萬單。公路自駕出行佔比超九成，便捷的交通帶火鄉村旅遊。

旅遊平台也發布清明假期相關統計：途牛發布「2025清明出遊消費盤點」顯示，周邊遊成為旅遊市場的主導力量，占出遊人次的40%，其中近半數周邊遊用戶選擇了2-3天的短途遊。廣州、上海、珠海、三亞、北京、無錫、成都、舟山、桂林、重慶等地成為周邊遊的熱門目的地。

另據飛豬布「2025清明假期出遊快報」顯示，中國國內遊人均支付金額較去年同期增加約5%，省內跨市、鄰省跨市的500公里中短程自駕遊是主流。上海、北京、杭州、廣州、深圳、成都、南京、重慶、武漢、西安等城市最熱門。報告也指出，日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳門、法國、澳洲等是清明假期出境遊熱門目的地。

去哪兒表示，由於清明假期機票、酒店價格相對較低等原因，老年人也加入了清明假期的出遊大軍。數據顯示，清明假期是節假日中，老年人酒店預訂占比最高的節日。今年清明假期，老年人入住酒店的訂單量較去年清明假期增長了三成以上，是增幅最高的群體。