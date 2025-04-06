山東女老師轉行賣棺材 每月銷歐4000套 曝1項隱藏成本
「很多人都避諱談及死亡，但每個人都需要一個棺材和大家道別。」為了挑戰另一種人生，來自山東菏澤曹縣的劉女士從小學老師轉行當外貿業務員，賣的就是每個人人生終點必用的棺材，在旺季時每月外銷到歐洲4000套。
封面新聞報導，劉女士原本在一所小學當老師，2023年她決心轉行，挑戰另一種人生，第一個向她拋出橄欖枝的就是一家棺材廠。
劉女士表示，面試時，老闆帶她參觀了棺材生產車間，有人在做原木切割，有人專注於雕刻，還有人負責噴漆。當時她並沒有感受到壓迫和恐懼，反而在問自己：能不能勝任這份工作？
入職後，第一個難住劉女士的不是語言障礙，而是沒有客戶。她發現，棺材出口也分「淡季」和「旺季」。每年7、8月是銷售淡季，而從10月至次年4月，訂單進入旺季，工廠每月可售出3000至4000套棺材。
劉女士了解到，相較於歐洲市場棺材約為1100至2100美元的高價，山東菏澤生產的棺材憑藉90至150美元的親民價格展現出顯著競爭力。
有人問她，作為女生賣棺材，會不會感到害怕？劉女士回答道：「死亡是每個人都要經歷的。」在她心中，早已消解了對死亡的恐懼，她會在網上學習歐洲的禮儀，了解當地的殯葬風俗，熟悉行業知識和技能，更精準了解客戶的需求，提供更完善的服務與產品。其他如更新阿里巴巴平台上的產品信息、在各類經營社交媒體平台發布工廠生產的棺材圖片資料、對接聯絡客戶合作意向等，都是她必做的工作內容。
但目前業界遭遇雙重壓力，劉女士感嘆，「現在做出口沒那麼容易了」，銷往歐洲國家的棺材出口生意，在重大政策和運輸成本壓力下，今年年底可能迎來「最難熬的冬天」。她算了筆帳：一個集裝箱能裝140口棺材，貨值大概1.5萬美元，可光運費就要6000美元；相當於每口棺材還沒上船，就先背上43美元的「船票錢」。
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