我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

清明寄情／為李白奉酒、送周瑜航母 年輕人浪漫「為古人掃墓」

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
年輕人製作的李白詩句掛件。(取材自中國青年報／受訪者供圖)
年輕人製作的李白詩句掛件。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

清明慎終追遠為祖先掃墓，愈來愈多的中國年輕人則熱衷規畫一趟趟「為古人掃墓」旅途，甚至還成立了粉絲團。從成都武侯祠到安徽廬江周瑜墓，從陜西興平霍去病墓到安徽當塗李白墓，這些年輕人帶著各種禮物來到墓前悼念「故人」，有人送李白一瓶酒，有人給周瑜帶來航空母艦模型。一場場跨越千年、神交已久的「見面」，正激勵著他們在人生路上前進的動力。

年輕人攜帶自製的車票和「韓熙載夜宴圖」明信片在南京雨花台韓熙載塑像前留影。(取材...
年輕人攜帶自製的車票和「韓熙載夜宴圖」明信片在南京雨花台韓熙載塑像前留影。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

中國青年報報導，近年來，一些歷史人物的墓碑周圍，擺滿了各種創意十足的獻禮，被網友稱為「中國人的浪漫」。

2024年清明節，西安的大學生沈念辭前往陝西茂陵，祭拜少年將軍霍去病。她發現，有一個霍去病粉絲團每月都會送上一束鮮花，「逝去千年的人，還有人記得他、愛著他，真好。」

成都武侯祠諸葛亮塑像前擺放著花、三國主題遊戲卡牌和明信片。(取材自中國青年報／受...
成都武侯祠諸葛亮塑像前擺放著花、三國主題遊戲卡牌和明信片。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

來自成都、出生於90後的女孩央可可，這兩年辦了武侯祠的年票。「每次造訪，總能在丞相的塑像前與惠陵前看到滿滿的鮮花與各式禮物——三國殺卡牌、手寫信、零食……去年，還有人將一篇手寫的『出師表』裝盒奉上。」

梅雨則帶著鮮花與手寫賀卡前去祭拜周瑜，還準備了一艘航空母艦的模型，「想讓周瑜看看，如今水軍已發展到什麼地步」，她說：「他值得千年之後，仍有人這樣喜愛他。」

李白墓前擺放著鮮花和酒。(取材自中國青年報／受訪者供圖)
李白墓前擺放著鮮花和酒。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

有年輕人帶著曹操形象的透卡到高陵拍照留念。(取材自中國青年報／受訪者供圖)
有年輕人帶著曹操形象的透卡到高陵拍照留念。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

各種創意獻禮層出不窮：霍去病墓前出現了巧克力；李白的墓前則彷彿成了酒類博覽會，來自全國乃至世界各地的酒齊聚一堂；有人為諸葛亮送上西成高鐵的車票與西安的泥土；也有人送給頭痛纏身的曹操布洛芬膠囊，或為多次攻打合肥未果的孫權獻上一個寫著「我在合肥很想你」的路牌吊飾。

報導指出，如今有越來越多年輕人踏上這樣的旅程——前往郊外，探訪古人的陵墓。他們戲稱此行為「上墳」，但實際上，他們的行程常常也包括當地的歷史博物館、遺跡與文化園區等地。

上一則

清明寄情／3年設計200座墓碑 90後設計師講述逝者故事

下一則

廣東最會生…去年有113萬的新生兒 連7年蟬聯第一

延伸閱讀

玫瑰崗紀念公園與佛光山 4/13清明追思法會

玫瑰崗紀念公園與佛光山 4/13清明追思法會
蛋白面膜爆紅 年輕人瘋搶DIY護膚秘方 皮膚專家這樣說

蛋白面膜爆紅 年輕人瘋搶DIY護膚秘方 皮膚專家這樣說
4生肖清明財運轉旺 屬龍吸引貴人靠近、他感情生活最甜蜜

4生肖清明財運轉旺 屬龍吸引貴人靠近、他感情生活最甜蜜
從愛好變賺錢新賽道… 年輕人裸辭擺酒攤 不想再上班了

從愛好變賺錢新賽道… 年輕人裸辭擺酒攤 不想再上班了

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅