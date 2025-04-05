清明寄情／為李白奉酒、送周瑜航母 年輕人浪漫「為古人掃墓」

年輕人製作的李白詩句掛件。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

清明慎終追遠為祖先掃墓，愈來愈多的中國年輕人則熱衷規畫一趟趟「為古人掃墓」旅途，甚至還成立了粉絲團。從成都武侯祠到安徽廬江周瑜墓，從陜西興平霍去病墓到安徽當塗李白墓，這些年輕人帶著各種禮物來到墓前悼念「故人」，有人送李白一瓶酒，有人給周瑜帶來航空母艦模型。一場場跨越千年、神交已久的「見面」，正激勵著他們在人生路上前進的動力。

年輕人攜帶自製的車票和「韓熙載夜宴圖」明信片在南京雨花台韓熙載塑像前留影。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

中國青年報報導，近年來，一些歷史人物的墓碑周圍，擺滿了各種創意十足的獻禮，被網友稱為「中國人的浪漫」。

2024年清明節，西安的大學生沈念辭前往陝西茂陵，祭拜少年將軍霍去病。她發現，有一個霍去病粉絲團每月都會送上一束鮮花，「逝去千年的人，還有人記得他、愛著他，真好。」

成都武侯祠諸葛亮塑像前擺放著花、三國主題遊戲卡牌和明信片。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

來自成都、出生於90後的女孩央可可，這兩年辦了武侯祠的年票。「每次造訪，總能在丞相的塑像前與惠陵前看到滿滿的鮮花與各式禮物——三國殺卡牌、手寫信、零食……去年，還有人將一篇手寫的『出師表』裝盒奉上。」

梅雨則帶著鮮花與手寫賀卡前去祭拜周瑜，還準備了一艘航空母艦的模型，「想讓周瑜看看，如今水軍已發展到什麼地步」，她說：「他值得千年之後，仍有人這樣喜愛他。」

李白墓前擺放著鮮花和酒。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

有年輕人帶著曹操形象的透卡到高陵拍照留念。(取材自中國青年報／受訪者供圖)

各種創意獻禮層出不窮：霍去病墓前出現了巧克力；李白的墓前則彷彿成了酒類博覽會，來自全國乃至世界各地的酒齊聚一堂；有人為諸葛亮送上西成高鐵的車票與西安的泥土；也有人送給頭痛纏身的曹操布洛芬膠囊，或為多次攻打合肥未果的孫權獻上一個寫著「我在合肥很想你」的路牌吊飾。

報導指出，如今有越來越多年輕人踏上這樣的旅程——前往郊外，探訪古人的陵墓。他們戲稱此行為「上墳」，但實際上，他們的行程常常也包括當地的歷史博物館、遺跡與文化園區等地。