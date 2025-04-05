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「挖呀挖」黃老師否認挖出一個億 婚禮高端行頭又惹議

中國新聞組／北京5日電
網傳黃老師疑參加一場婚禮時的穿著。（視頻截圖）
網傳黃老師疑參加一場婚禮時的穿著。（視頻截圖）

湖北武漢某幼兒園老師黃瓊2023年因一段「挖呀挖」兒歌視頻暴紅，其後爭議不斷，網傳黃老師爆火後「挖出一個億（人民幣，下同）」、「開豪車住豪宅」。黃老師近日接受節目訪談時首度對此完整回應表示，「賺了一個億」這個謠言很「離譜」，自己從未想過成為超級網紅，視頻不接廣告，只想專注音樂教育。不過她近日出席一場婚禮，又引來一身高端行頭的爭議。

黃老師走紅視頻。（視頻截圖）
黃老師走紅視頻。（視頻截圖）

綜合網易新聞等報導，黃老師人紅是非多，即使因生子淡出一段時間，網上關於她的傳聞仍沒減少，有人爆料她「兩天賺75萬」，稱直播間內「榜一大哥豪擲15萬打賞」等傳言。盡管她聲稱「視頻不帶貨」，「重心在教學與公益」，但網友並不買帳，甚至傳她「挖了一個億」，背後有資本運作，並不服氣留言「她一次網紅經歷掙的錢，普通人一輩子也掙不了這麼多，太不公平」。

對此，黃瓊多次在直播中澄清，近日在接受某節目訪談更直接否認「賺了一個億」的傳言。「什麼挖出一個億，當然不是真的！」黃老師表示，這個傳言很「離譜」，「難道我要自證，把自己的心掏出來給大家看嗎」。

黃老師接受某節目訪談。（視頻截圖）
黃老師接受某節目訪談。（視頻截圖）

她並強調自己「精神的富養」。目前她不僅親自帶孩子，還要在家裡飯店幫忙。像一個「端菜小妹」一樣，洗碗收筷收拾。

不過近日網上又傳出幾張疑黃老師參加一場婚禮的照片，舞台上，黃老師一臉笑容，獻唱了一首王菲的「世界贈予我的」祝福新人。不少網民又開始打量她一身行頭，有人稱看似普通，實則價格不菲，上網一搜是一款高端女裝品牌，價格也屬於中高端水平，一條裙子都要大幾千，這對普通人來說，可能比一個月的工資還要高。

網傳黃老師疑參加一場婚禮彩排時的穿著。（視頻截圖）
網傳黃老師疑參加一場婚禮彩排時的穿著。（視頻截圖）

有網民還找出一張疑似黃老師在彩排環節穿的一套白色的小香風套裝，指稱價格同樣昂貴。也有網民認為，參加婚禮未來就應該注重穿著，不該對黃老師的穿著指指點點。

目前黃老師尚未對此回應。

武漢 王菲

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