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清明祭悼 AI復原廣州8烈士 還能跨時空「對話」親人

中國新聞組／北京5日電
AI技術重現英烈音容，穿越時空的對話。（取材自中新網）
AI技術重現英烈音容，穿越時空的對話。（取材自中新網）

清明時節，許多民眾及家屬前往各地烈士紀念館獻花悼念，其中，廣州市銀河烈士陵園挖掘遺物、照片等史料，通過AI（人工智能）技術，運用動態捕捉和語音合成還原了向秀麗、陳復等八位烈士形象，他們能「親口」講述自己的故事，還能跨時空「對話」，讓家屬和參觀民眾又驚又喜。事實上，中國多地已開始藉由AI系統性復原烈士樣貌，填補家屬遺憾與歷史空白。

據中新網報導，廣州市民政局近日在廣州市銀河烈士陵園舉行2025年清明祭英烈活動，陵園同時完成了烈士紀念館數字化升級改造，面向公眾開放。陵園挖掘英烈遺物、照片、文物等史料，通過AI技術運用動態捕捉和語音合成，還原了向秀麗、陳復等烈士形象，讓先烈「親口」講述自己的故事，和觀眾面對面交流「對話」。

向秀麗生前是廣州何濟公製藥廠工會委員、班長。1958年12月13日晚，向秀麗用自己的身軀撲向燃燒的酒精，避免了一場惡性爆炸事故，自己卻全身燒傷面積達67%犧牲，時年僅26歲，被廣州市人民政府追認為革命烈士。

「您能講述一下您的童年故事嗎？」站在向秀麗烈士的AI數字人面前，她的孫子崔靖問道。思索片刻後，「向秀麗」開始講述自己的童年經歷。崔靖說，自己沒有見過奶奶，小時候她的照片就一直放在家裡，「這種跨時空的『對話』，既驚喜又感動」，好像是從照片中「走出來」一樣，變成了一個鮮活的人，感覺特別親切。

在西南邊陲，極邊之地，獨龍江邊境派出所巴坡烈士陵園裡有八位戍邊犧牲烈士，他們有人沒留下一張照片。這個清明也用AI復原出烈士樣貌，希望他們被久久記得。

另據解放日報，上海松江烈士陵圖也展開用畫筆和AI復原烈士容貌計畫，松江烈士陵園祭奠著173位烈士，其中有80位抗美援朝烈士，但僅71位烈士的墓碑上有遺照者畫像。松江烈士陵園與上海工程技術大學藝術設計學院合作，近五年來，一群「00後」、「05後」大學生用畫筆和AI技術復原了13位烈士的容貌。

另據新華社報導，近日，退役軍人事務部發布最新在韓中國人民志願軍烈士遺骸鑑定成果，為曹允昌、徐思元、陳淑彬、奚根祥、方金耀、章志明、廖天良、尹述勤八位烈士確認身分，其中有六人是基於軍戰史分析、法醫人類學分析、遺物分析等研究成果，進行多元化信息研判後被確認身分。

近年，退役軍人事務部成立烈士遺骸搜尋鑑定中心，並逐步完善國家烈士遺骸DNA數據庫和烈士親屬DNA數據庫，有效提高了烈士遺骸與烈士親屬DNA比對成功率。從「無名」到「有名」，從「回國」到「回家」；已為28位烈士確認身分、找到親人。

AI DNA 邊境

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