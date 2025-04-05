跑腿平台代掃墓 最貴套餐8小時4999元 含2700元茅台

包含茅台酒的代祭掃套餐。（跑腿平台小程序截圖）

UU跑腿官方微信 公眾號日前發文稱，推出清明代祭掃服務，全國可燒。該服務分為三個版本的套餐，其中「孝心滿滿Ultra版」包括貴州茅台酒等高端祭品。另外，有陵園工作者一天代掃十多座墓，還有大學生趁假期嘗試兼職代掃。

極目新聞報導，UU跑腿平台官方客服表示，套餐中的茅台酒是價值2700元（人民幣，下同，約371美元）的真茅台酒，顧客下單後，由跑腿師傅協助購買。

該祭掃服務分為三個套餐，分別是「孝心滿滿Pro版」、「孝心滿滿Max版」和「孝心滿滿Ultra版」，價格分別是2小時起/249元、2小時起/449元、8小時內/4999元。

上述三個套餐均可包括清理墓地、上香祭拜、回傳照片或者視頻等服務，後兩種套餐還包括祝詞代讀等服務。此外，「孝心滿滿Ultra版」還提供包括金元寶、高端果籃、貴州茅台酒等祭品以及偏遠山區尋墓、修繕墓地、定製三分鐘微紀錄片等服務。

UU跑腿官方客服人員表示，代祭掃服務是公司首次推出的清明節限定產品，其他節假日暫時還未推出類似活動。目前該服務對地點沒有要求，只要能在小程序或者官方APP上可以定位的地方，均可以下單。如需代讀祝詞，需消費者自行準備祝詞。

截至4日上午11時30分許，據UU跑腿小程序顯示，清明代祭掃服務已售685單。

另據紅星新聞報導，由於逝者家屬工作生活在異地等原因，近些年找人代掃墓的並不少，不少陵園管理方都有代掃墓服務，而兼職代掃墓的情況在鄉村或鄉鎮更多。

4月4日，清明節上午，在遼寧瀋陽一家陵園工作的蒲女士帶上水桶和鮮花，開始了一天的工作。每年清明節都是她全年工作較為忙碌的時候，除了陵園日常的管理外，幫逝者家屬「代掃墓」也是其重要的工作之一。今年清明節這一天，她就要代掃十多座墓。

在北京讀研究所的小霍清明節前發布一條可以代掃墓的消息，並主打自己「在校研究生」的「賣點」。 「我清明節假期不打算回家，之前看過一篇關於代掃墓的文章，我就想嘗試幫人代掃墓，我開始定的價格是每次300元，可以鞠躬、擦拭墓碑等。」