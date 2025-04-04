為兒還債、當職業哭靈人 她秒哭口碑佳 半月連哭16場

張金鳳抱著遺像哭靈。（取材自九派新聞）

職業哭靈人張金鳳原出身嗩吶世家，為替兒子王禹還債轉行，從2021年至今，張金鳳已哭靈3年多，還帶著兒子一起哭。從初入行時因不懂得保護自己常跪哭到腿疼、眼睛通紅、嗓子嘶啞，如今她只要看到逝者遺像就會不由自主地落淚，哭到「有感染力、能感動觀眾」，讓主家滿意。因哭靈效果好，訂單愈接愈多，近半個月就已連哭了16場。

據九派新聞報導，張金鳳算是王禹的師傅，選擇這行是因為家裡遭遇了變故。前些年，王禹在外創業失敗欠下巨債，再加上張金鳳公婆需要吃藥，丈夫也一身病，3個孫女最小僅4歲半，曾覺得哭靈丟人的張金鳳，只能放下面子和架子入行。在這個嗩吶世家，張金鳳是第一個職業哭靈人，她13歲進地方劇團唱戲，幾十年累積的戲曲功底，為她哭靈奠定了基礎。

第一次哭靈是2021年，一位單身老漢去世，其侄子請了張金鳳等兩位哭靈人，主家原本要求兩人各哭一小時，但看到效果不錯，決定臨時加錢加時，她們又每人哭了50分鐘。從水泥地站起來回家後，第二天張金鳳兩個膝蓋都是大片黑青，一周無法上下樓。盡管如此，張金鳳沒有跪到無法忍受想站起來的時刻，「畢竟是操著心幹活兒的」，如今她已懂得要戴上護膝。

張金鳳要求自己要哭到「有感染力、能感動觀眾」，使其感恩父母、孝順父母，「哭靈主要是傳達正能量，勸人行善」。她從沒有哭不出來的時候，即使逝者非親非故，只要看到逝者遺像，就會不由自主地落淚。她能在了解逝者事蹟之後，幾分鐘內就「現編現唱」迅速形成哭靈唱詞，這也是一些人請她哭靈的原因。

王禹幹哭靈不到半年，因四五歲就跟著父母參加歌舞演出，擅長唱歌，這也成為他從業哭靈的優勢，教十幾天就會了，他還建立了一個10多人的哭靈團隊。最忙時，張金鳳一天哭三場，一般在每家停留3到4小時，哭靈40到50分鐘。正常情況下，她每月哭靈20多場，哭靈行業分淡旺季，年前年後最忙，母子哭靈地點主要在許昌，也去過鄭州 、山西、山東等地。

如今，張金鳳已適應各種哭靈場合，從靈棚中、驕陽下到馬路上。「為了家，為了生活，為給孩子們減輕負擔，我憑自己本事工作，用淚水感染別人，（哭靈）不算丟人，還能教育人們感恩和孝順」，她認為，哭靈既能帶動逝者親屬真情流淚，也能為他們的痛苦找到一種表達的出口。但每遇到特別困難的家庭，她還是會幾天都緩不過來，「一直想他們家的事情」。