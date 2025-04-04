清明祭祀新潮流／AI「復活」逝者 一支手機就搞定

緬懷逝者，許多民眾會用AI技術生成文字或影像。 （取材自北京日報）

清明時節，除了傳統的掃墓祭拜之外，一種新的緬懷方式正在悄然流行。隨著國產AI 進步，在中國社交平台上，愈來愈多人分享用AI技術「復活」逝去的親人的影像、文字，簡單的影音合成，普通人只需要一支手機就能自己完成。

大公報報導，AI「復活」逝者的技術並不難，只需要一張照片、幾段生前語音，甚至是文字記錄，就能讓逝者影像再現，甚至可以和家人「對話」。

潮汕的鄭同學表示，她的外公一年前猝逝，一句話也沒留下來，成為母親心中的遺憾，於是她將外公的照片和聲音傳入AI視頻軟件，利用對口型功能合成視頻，「復活」了外公。視頻裡，鄭同學的外公笑著坐在沙發上閒話家常，另一段視頻則是外公和媽媽牽著手爬山，外公還對著鏡頭揮手，讓鄭同學的媽媽看得忍不住抽泣。鄭同學說，自己做的視頻不專業也不精細，但希望可以打開媽媽的心結，「那怕是假的，也能給人安慰」。

白小姐則用AI軟件讓過世三年的父親和她聊天，她輸入父親生前的聊天紀錄，讓AI生成新的對話。白小姐說，用文字「復活」親友成本很低，很多免費軟件都可以設置指令讓AI「扮演」逝者對話。

實測發現，AI軟件可透過新舊照片合成，實現跨越生死的重逢圖像；而一些視頻剪輯軟件簡單的對口型功能，配合AI「換臉」技術，也能重現逝者的音容笑貌。

華南理工大學計算機科學與工程學院副院長張通表示，AI「復活」逝者的核心技術涉及演算法、模型和計算框架，而這些技術都已經成熟。

但在帶來情感慰藉的同時，AI「復活」逝者也引發了隱私、安全以及法律層面的爭議。廣東簡宏律師事務所律師潘俊翔表示，家屬出於個人情感需求，利用AI技術復原逝者形象，通常屬於私人行為，只要不涉及商業用途，一般不會違法。「但如果未經許可製作、傳播甚至販賣這類視頻，就可能侵犯逝者的肖像權。」