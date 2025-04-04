中9城推車網電力交換試點 新能源車變充電寶

中國發改委明確首批9個試點城市進行車網互動大規模應用，簡言之就是讓電動汽車成為「共享充電寶」。（取材自央視）

中國國家發展改革委、國家能源局等部門4月2日聯合發布了中國首批車網互動規模化應用試點城市和項目。所謂車網互動，就是新能源汽車與電網進行電量交換。在用電低谷時新能源汽車有序充電；在用電高峰時，將新能源汽車電池中的電能反向輸送給電網，提供電力支持。

中通社報導，首批試點城市包括上海、常州、合肥、淮北、廣州、深圳、海口、重慶、昆明共9市；試點項目30個，包括北京市基於新型儲能車網互動協同調控試點項目、天津市車網互動示範中心試點項目、保定市車網互動規模化應用項目等。

車網互動不僅可以優化電網負荷，還可以提升能源利用效率，進一步促進可再生能源的高效消納。隨著中國新能源汽車產銷量的穩步增長，全國車網互動規模正不斷擴大。

3月28日，深圳啟動超大規模的V2G（車網互動）實測，全市超760個充電場站的1.8萬個充電樁、超過1.7萬車次參與互動，互動電量達8.8萬度。同日，南方電網公司組織開展中國國內首次車網互動跨省聯動，活動範圍覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州和海南五省區。3月31日，在上海市發改委的指導下，國網上海市電力公司聯合上海電器科學研究所，以及多家車企、樁企開展全國首次大規模V2G全鏈路集中測試工作。