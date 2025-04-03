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上海未來產業基金 規模人民幣100億元 投資可控核融合

記者陳宥菘／綜合報導
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上海市政府去年9月設立1支規模人民幣100億元（約13.7億美元）的「上海未來產業基金」，用於支持顛覆性、前瞻性科技技術，對有前景的小公司進行早期投資，最新消息指出將有首筆投資，該基金擬戰略投資「中國聚變能源有限公司」，該公司目標為可控核聚變（核融合）的商業化運用，被視作人類解決能源問題的終極方案。

在中美戰略競爭加劇、國際局勢動盪之際，大陸正大力支持核融合技術開發，以搶占能源安全可控戰略制高點。大陸「中國環流3號」日前甫創下「雙億度」紀錄。

上海未來產業基金1日在官方微博發布「投資速報」，宣布擬戰略投資中國聚變能源有限公司，特大型央企「中國核工業集團」是該公司的全資股東。聲明指出，此項目是上海未來產業基金首個直投項目，也是上海國有資本投資公司「在未來能源領域的重大戰略布局」，但沒有提及具體金額。

據新華社報導，未來產業基金規模達100億元（人民幣，下同），由上海市財政全額出資，具有政府引導、長期支持、寬容失敗等特點。上觀新聞指出，可控核融合一直難打破「還有50年」魔咒，即還要再50年方能實現商業化運用，上海未來產業基金選擇此刻出手，展現該基金的投資策略是為顛覆式創新而生。

中國聚變能源有限公司成立於1983年，原名為中國核燃料有限公司，於2023年底舉行揭牌儀式，同時，由中核集團主導的「可控核聚變創新聯合體」正式宣布成立。今年2月，中國核電、浙能電力同步宣布擬對其進行增資，投資金額分別為10億元、7.5億元。澎派新聞先前報導，按照中國核能發展戰略，可控核融合應用預計在本世紀中葉實現，預計2045年左右進入示範階段，有望在2050年前後商業化發電。

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