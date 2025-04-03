王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

北京大學體育教研部網站2日公布2025年碩士招生擬錄取公示名單，中國乒乓球名將王楚欽 初審合格，總成績86分，位列第一，不少網民恭喜他「考研成功上岸」。北大表示，王楚欽是奧運冠軍，他向北大提出就讀意願後，學校按規定單獨考核，不用參加跟普通考生一樣的全國統考。據了解，王楚欽北大讀研專業是兩年非定向全日制體育碩士。

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九派新聞報導，北大體育教研部老師確認稱，擬錄取公示名單中「王楚欽」為奧運冠軍王楚欽。若公示階段無異議的話會發錄取通知書，正常情況下會9月入學。

報導說，北京大學相關工作人員表示，「（王楚欽）因為是奧運冠軍，不用參加初試統考，是申請審核制的。」

據了解，王楚欽北大讀研專業是兩年非定向全日制體育碩士。

對此，網民紛紛表示，「北大體育教研部一共才招生13人，很難考進的」、「恭喜考研成功」、「沾沾上岸福氣吧」。

據報導，2020年3月4日，國家體育總局公布了2020年優秀運動員本科保送推薦名單，王楚欽保送北京體育大學運動訓練專業。2024年6月17日晚，在北京體育大學畢業晚會上，運動訓練專業2024屆畢業生王楚欽因備戰巴黎奧運 缺席，他通過視頻向老師和同學們送上了祝福。

值得一提的是，此前，王楚欽考編的消息曾引發廣泛關注，而其正是被北京市先農壇體育運動技術學校乒乓球隊運動員崗擬聘用。

2024年9月19日，北京市先農壇體校發布了2024年公開招聘成績公告顯示，乒乓球隊運動員崗報考者為王楚欽，綜合成績為85.4分（總分100分）。女足隊運動員崗報考者為王妍雯，綜合成績為84分。

10月28日，北京市體育局官網發布「北京市先農壇體育運動技術學校2024年公開招聘擬聘用人員公示」，其中，奧運冠軍王楚欽擬聘用至北京市先農壇體育運動技術學校乒乓球隊運動員崗。