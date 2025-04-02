SU7爆燃致死重創小米 股價閃崩6%、市值縮水700億港元

小米SU7廣受歡迎，圖為日前在西班牙世界移動通信大會上展示的小米SU7 Ultra汽車。(新華社)

受小米 SU7爆燃致死事故影響，1日小米集團股價直線跳水，一度跌超6%，截止收盤小米集團大跌5.49%，報46.5港元/股，單日市值蒸發超過700億港元。這是交付剛滿一周年的小米SU7上市以來最嚴重的事故，股價閃崩讓小米迎來了「至暗時刻」。

華爾街 見聞報導，在剛剛過去的3月，小米SU7的單月銷量來到了2.9萬輛。SU7是一款起價為21.59萬，高配版達到29.99萬元高階產品。在當下車市價格戰中，SU7逆勢衝高，跟純電轎車頂流特斯拉 Model3打得有來有回。

就在事故前一周，小米剛宣布50萬元級的SU7 Ultra開售3天鎖單破萬，公司將全年交付目標上調至35萬輛，2024年財報更是顯示汽車業務收入同比增長超200%。

並且，小米YU7也將在本月登台，預計6月上市。在業界看來，小米YU7幾乎預定了下一個爆款，按照業界預期，它會把小米的單月交付量直接拉升到5萬輛以上。

原先，資本市場原本將小米造車視為「跨界顛覆者」的典範，史坦普在3月31日剛將小米信用評等上調至BBB，卻在4月1日遭遇股價暴跌。

報導指出，對小米而言，這場意外或許是比手機價格戰更殘酷的試煉：它不僅要面對比手機產業嚴苛百倍的安全容錯率，更要在資本市場的放大鏡下完成從網路思維到工業思維的跨越。

當燃燒的SU7殘骸照片與K線圖上陡峭的陰線共同定格此刻，所有新能源從業者意識到，比發展速度更重要的，依舊是車輛要守住安全的底線。